El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá informar de los contratos y recursos asignados a asociaciones civiles entre 2016 y 2018.

De acuerdo con un comunicado del INAI, la autoridad electoral “deberá buscar y dar a conocer los convenios y/o contratos, montos y recursos, asignados bajo cualquier modalidad, a las asociaciones denominadas Actitudes por México y Red de Gestores para el Desarrollo Cultural A.C., durante el periodo 2016-2018”.

Al presentar el asunto ante el pleno del INAI, la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que la transparencia es el eje para la optimización de los procesos públicos y, consecuentemente, para ofrecer certeza en la actuación de las autoridades.

“Transparentar la información sobre las contrataciones y montos erogados por el INE en la implementación de la estrategia para el fomento de la educación y cultura cívica, es fundamental para la vigilancia del quehacer gubernamental, para dar seguimiento a los resultados y, así, generar mayor rendición de cuentas”, remarcó.

Puente de la Mora recordó que, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia, todas y cada una de las contrataciones suscritas por los sujetos obligados, revisten el carácter de públicas y deben encontrarse a disposición de la ciudadanía para su consulta.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Puente de la Mora, se destacó que existen otras unidades administrativas dentro de la estructura orgánica del INE a las cuales no se turnó la solicitud de un ciudadano, aunado a que la búsqueda fue realizada con criterio restrictivo, puesto que únicamente se pronunció respecto a la existencia de convenios y/o contratos.

Se precisó que, también son competentes para conocer de la solicitud, el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, los Coordinadores Administrativos adscritos a los Vocales Ejecutivos Locales, la Contraloría, la Unidad Técnica de Servicios, y la Unidad Técnica de Planeación, estas dos últimas, adscritas a la Secretaría Ejecutiva, con atribuciones relacionadas con la suscripción de convenios y/o instrumentos, así como de aspectos de carácter financiero.

Por ello, se consideró, el Instituto Nacional Electoral no garantizó el derecho de acceso del particular, ya que su respuesta no guardó una relación lógica con lo solicitado, por lo que no atendió, de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

En ese sentido, se concluyó que la inconformidad del particular era fundada, por lo que a propuesta de la comisionada Ximena Puente de la Mora, se revocó la respuesta del INE y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de los convenios y/o contratos, montos y recursos, asignados bajo cualquier modalidad, por el periodo 2016-2018, a las citadas asociaciones.

Dicha búsqueda deberá realizarse en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir las ya referidas y, una vez hecho lo anterior, deberá notificar a particular el resultado de la misma.