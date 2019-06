El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró la mañana de este jueves que los 481,548 becarios inscritos hasta el momento en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no están incluidos en la cifra de crecimiento de empleo que dio a conocer ayer el IMSS. Para Zoé Robledo, en la cifra de creación de empleo de mayo hay que considerar a los jóvenes becarios, aunque no reúnan a plenitud los requisitos para el alta de un trabajador ante el IMSS, lo que matizaría el peor registro en casi 10 años y el peor mayo desde 2015.

El empleo formal en el país no se desplomó, aunque sí tiene una afectación vinculada con los ciclos económicos, “mayo es mes complicado para la creación de empleos porque hay una disminución de crecimiento a partir de los ciclos de producción en el campo; además de que se considera que en mayo se da el reparto de utilidades y las empresas contratan poco”, afirmó el director general del instituto.

Zoé Robledo añadió que si bien los datos de los becarios del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no están incluidos en el reporte mensual del IMSS, también es cierto que de estos 481,000 jóvenes, 259,000 son incorporaciones nuevas ante el IMSS; “se busca incorporarlos a la cifra de empleo formal, tienen seguridad social; no los clasifica como subsidio”; por ello, se quiere “certificar la cifra, porque no se puede considerar un desempleado, subsidio o una beca, el programa reporta incremento de recaudación en el IMSS de 45 millones de pesos”.

�� De los 481 mil jóvenes registrados, 259 mil nunca habían estado registrados en el #IMSS, es decir que son incorporaciones nuevas: @zoerobledohttps://t.co/zSC29Rnby4 — IMSS (@Tu_IMSS) June 20, 2019

Durante el mes de mayo pasado, el número de nuevas plazas laborales dadas de alta en el IMSS se hundió 88.2% a 3,983 puestos de trabajo, lo que lo convirtió en el peor mayo desde el del 2015, cuando se perdieron 7,455 empleos.

En improvisada conferencia de prensa para puntualizar las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre el reporte de empleo del quinto mes del año, Robledo sostuvo que no han sumado al reporte ningún empleo vinculado a los apoyos sociales y agregó que los 303,545 puestos de trabajo que se han creado en los primeros meses de la administración, están por arriba 20.76% del promedio de las últimas tres administraciones.

De acuerdo con los datos del IMSS publicados ayer, revelan que la generación de empleo tuvo una caída de 88.2%, comparado con el mismo periodo de 2018; no obstante, el director del IMSS sostuvo que la altas en el IMSS están por arriba del crecimiento del PIB.

Cabe señalar que hubo una pérdida 3,983 puestos de trabajo, todos empleos eventuales.

