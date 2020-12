El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana en su habitual conferencia matutina que la noche de este lunes 21 de diciembre se analizará qué medidas se tomarán con el Reino Unido con respecto a la nueva cepa de Covid-19 y que el martes se informará sobre el tema.

“Mañana que es el día que se destina a informar sobre la pandemia se va a dar un informe sobre la postura de México”, indicó el mandatario.

El presidente relató que “se dio este asunto en el Reino Unido de una nueva variante del Covid-19... y se empezaron a tomar medidas en algunos países, los médicos nuestros, los especialistas hablan de que hay que esperar a que se haga el análisis, no actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, los expertos”.

López Obrador destacó que las medidas que se tomarán serán decididas por la Secretaría de Salud federal, “para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas (el cerrar los aeropuertos) para no producir alarma y que no tenga sentido, no se debe de actuar en estos casos políticamente”, indicó.

Varios países empezaron el pasado domingo 20 de diciembre a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido, tras el descubrimiento de una variante más contagiosa de coronavirus que circula "fuera de control" en ese país.

Fuera del territorio británico, se detectaron varios casos en Dinamarca (9), uno en Holanda, dos en Australia y uno más en Italia.

Entre los países que han suspendido los vuelos y las conexiones con Reino Unido están: Argentina, Chile, Canadá, Italia (donde ya se detectó un caso), Francia, Alemania, El Salvador, Israel, entre otros.