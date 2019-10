Luego de que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que el 2019 se perfila a ser el año más violento en la historia de México, debido al número de homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó esa tendencia no se puede bajar de la noche a la mañana.

“Porque venía una tendencia, precisamente por la política equivocada que se impuso desde el 2006, y una tendencia al alza en delitos, sobre todo en homicidios, que pues no se puede bajar de la noche a la mañana”, aseveró.

Desde Palacio Nacional, aseguró que de todos los muertos desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, casi el 50% son producto de los enfrentamientos entre la delincuencia organizada con las fuerzas armadas.

“De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubo en el sexenio de Calderón, desde el 2006 a la fecha, casi el 50% en ese sexenio de los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas; y en tres años de ese sexenio 160 muertos de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Aseguró que su gobierno ya no implementa ese tipo de enfrentamientos con los grupos criminales, y prefiere que digan que a su gobierno le faltan pantalones y que se humilla, a ser responsable de masacres implementando una política de guerra contra los grupos y cárteles delictivos.

“Sí hay diferencias, es un cambio de paradigma. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación".

“Acepto todo, prefiero esto que esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y, además, no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos. Esta política no va a cambiar”, sentenció López Obrador.

