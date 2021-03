El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ha recibido cuatro denuncias penales en su contra por diversos hechos relacionados con su actividad de encabezar la estrategia de control epidemiológico contra el Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario reveló que particulares han promovido 600 recursos de amparo en contra de actos y decisiones de la Secretaría de Salud por diversos temas, como la falta de medicamentos en hospitales públicos, el manejo sanitario de la epidemia o el acceso a la vacuna contra Covid-19.

Indicó que en su caso, ha sido objeto de cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México, aunque expuso no haber recibido hasta el momento ninguna notificación para presentarse a declarar.

Una de esas denuncias fue presentada por el diputado local del PAN Federico Döring, quien denunció a López-Gatell ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por los delitos contra la salud pública y “atentado hacia la humanidad”, debido a que el pasado 10 de marzo se le vio pasear enfermo de Covid-19 sin cubrebocas en un parque público de la colonia Condesa.

Al respecto, sin mencionar al diputado, el Subsecretario de Salud dijo que muchas de las denuncias que ha recibido forman parte del escenario electoral que vive el país.

“Hemos recibido en la Secretaría de Salud (...) más de 600 procedimientos de amparo en los que señalan a la Secretaría de Salud como autoridad responsable de algo, de la vacuna, etcétera. Muchos de estos han sido desechados en la primera instancia, pero requiere un trabajo importante (...) Hay más de 1,500 procedimientos legales que tienen que ver con estos juicios de amparo, y denuncias penales hemos recibido hasta el momento cuatro, no hemos recibido notificaciones formales. Por eso digo que pareciera que es más un tema de darse a notar”, sostuvo.

“Nosotros no hemos recibido notificaciones formales, sino son como tendencias en medios que luego se apagan una vez que cumplen su propósito. No sabemos si realmente existieron estas denuncias, o por qué no llegaron las notificaciones a los domicilios oficiales”, se preguntó.

Finalmente, López-Gatell expresó respetar la autonomía del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

