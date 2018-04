Con argumentos como que es el candidato de la estabilidad y de la no confrontación directa con Estados Unidos, el líder septuagenario de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, llamó a sus correligionarios a sufragar “masivamente” por José Antonio Meade Kuribreña.

Ante más de 10,000 personas congregadas por la organización en el municipio mexiquense de Ixtapaluca este jueves, Córdova Morán dijo a los asistentes que convenzan a sus familias de votar por el exsecretario de Estado.

“Yo quiero que este evento no sea sólo el compromiso de ustedes para votar por José Antonio Meade. Es cierto que no somos el número que deberíamos ser, debíamos haber reunido más, pero los que estamos aquí somos suficientemente numerosos y espero que suficientemente antorchistas (...) para que el compromiso no sólo sea de ustedes sino de todos sus amigos, cuñados, parientes, hijos, abuelos, suegros”, exclamó el líder de la organización.

En su participación, Meade Kuribreña agradeció el apoyo de Córdova Morán, al tiempo que indicó: “Vamos a sumar hoy a esta campaña a una organización importante, a una organización que camina con sentido histórico y de trascendencia”.

Meade destacó que en caso de ganar la Presidencia las mujeres serán prioridad, la salud, además de la alimentación, educación, vivienda y desarrollo de los infantes.

“Vamos a dar una lucha adicional, una lucha para que nuestras familias vivan sin miedo”, agregó.

Asimismo, el aspirante presidencial llamó a los asistentes a parar el avance de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

“La propuesta de Andrés Manuel de frenar el nuevo aeropuerto es muy clara. Va a frenar las oportunidades de miles de familias, mejor frenémoslo a él”, afirmó.

Al término del evento, el candidato de la coalición se tomó algunas fotografías con los asistentes, a la vez que se negó a dar declaraciones a la prensa.

PIDEN a pgr INVESTIGAr a ANAYA

Los voceros del candidato de la coalición Todos por México hicieron un llamado para que la PGR investigue a Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia, por el caso de la venta de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro, investigado por lavado de dinero.

En conferencia de prensa, Javier Lozano, vocero de la campaña de José Antonio Meade y hasta hace unos meses panista, enfatizó que “es mejor investigar a un candidato que a un presidente”.

Lozano cuestionó las transacciones hechas por Anaya en la venta de la nave industrial, al tiempo que dijo que lo que se puede suponer es que la transacción fue “un pago de favores”.

“Recordemos el origen de todo esto, donde construye la nave industrial sobre el lote que compra la empresa de Ricardo Anaya, en el terreno de (Manuel) Barreiro, ese terreno era del gobierno del estado y siendo él secretario particular del gobernador del estado, Garrido Patrón, le venden el terreno a Barreiro, pero se lo venden por abajo del precio”, explicó.