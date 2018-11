Aunque aclaró que los procesos judiciales por actos de corrupción seguirán su marcha legal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no habrá persecución contra políticos de oposición ni “chivos expiatorios”. Indicó que habrá un “punto final” a la corrupción y hacia adelante ya no habrá perdón.

Luego de montar una guardia de honor en el parque Alameda Ánfora, para conmemorar la Revolución Mexicana y rendir memoria a Francisco I Madero y José María Pino Suárez, López Obrador aseveró que en su gobierno se terminará la corrupción.

“Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata, entonces no es darle la orden al Poder Judicial, al Legislativo, que son poderes independientes, que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver”.

“No apostemos a la persecución, no es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos, además, si se optara por eso, tendríamos que empezar por los de arriba y no sólo los de ahora, sino de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, de este sexenio”.

La consulta

López Obrador aprovechó para convocar a los ciudadanos a participar en la consulta del próximo fin de semana (24 y 25 de noviembre), para opinar sobre los 10 programas prioritarios que plantea llevar a cabo a partir del 1 de diciembre.