De gira por Quinta Roo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Chetumal será zona libre, al igual que los municipios de la frontera norte, con beneficios como la reducción de la tasa del IVA e ISR. Sin embargo, dijo que primero se blindará la operación en el norte, para evitar el fraude fiscal.

En conferencia de prensa acompañado del gobernador Carlos Joaquín González, López Obrador dijo que en su próximo gobierno, se llevarán a cabo acciones administrativas y se impulsarán reformas legales para que el programa de zona libre en la frontera norte opere sin fraude fiscal.

“Acabo de anunciar que se va a llevar a cabo el programa de zona libre en toda la frontera norte, en toda la zona fronteriza de México con Estados Unidos, allá desde el 1 de enero, va bajar el IVA del 16 al 8%, lo mismo se va a reducir el ISR al 20%. Se van a homologar los precios de los combustibles; va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la energía eléctrica, que lo que cuesta en los estados de la Unión Americana, y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la franja fronteriza del norte.

“Vamos a establecer este plan y acabo de hacer el compromiso que inmediatamente después se va a aplicar este mismo programa de apoyo en Chetumal, es decir, va a haber también zona libre en Chetumal. Lo que les acabo de comentar a los servidores públicos de Quintana Roo, de manera especial al Gobernador, que vamos a blindar primero la zona norte, para que no haya evasión fiscal, que no tengamos problemas de disminución en la recaudación, para que no se pongan oficinas allá en la frontera norte, y facturen, y de esa manera se haga fraude fiscal.

“Estamos preparando ya modificaciones legales y estamos también preparando una acción de convencimiento para que todos los ciudadanos, los contribuyentes en México actuemos con responsabilidad a partir de la conciencia ciudadana, de la responsabilidad ciudadana, que no hagan falta medidas coercitivas para evasores fiscales, pero también van a haber reglamentos, normas para que no haya defraudación fiscal, probando el sistema en el norte, inmediatamente después aplica en Chetumal”, explicó.

