La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo estar confiada de que la Cámara de Senadores aprobará crear la Guardia Nacional.

“Sepan que hacer énfasis en el tema no es una necedad, realmente la creación de la Guardia Nacional sigue siendo la prioridad para el gobierno de la República’’, afirmó en la Cámara alta durante la inauguración de la reunión plenaria de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en que se confeccionará la agenda legislativa para el segundo periodo de sesiones ordinarias.

En respuesta a Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada senatorial de Morena, quien demandó del poder Ejecutivo federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, “una relación auténtica de colaboración de poderes, nunca subordinación, nunca supeditación’’, la responsable de la política interior del país ofreció un “trato respetuoso y amable de poder a poder’’.

Bajo su cargo, abundó, la relación de diálogo y voluntad de construir en pro del país estará presente, “sin afanes de vencer, pero siempre con la intención de convencer’’.

La Guardia Nacional es indispensable, insistió, porque no se puede pensar en la transformación del país, sin seguridad ni garantías básicas de protección a la vida humana, y sin un cuerpo de seguridad regido por el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Para que impere un real estado de Derecho, explicó, debe haber certidumbre jurídica; “tenemos que crear un marco legal que permita y defina claramente la coordinación y la actuación de lo que será nuestra principal herramienta para dar respuesta al clamor del pueblo de México: la pacificación y la vida digna’’.

Llamó también a sus correligionarios a seguir trabajando en unidad y sin protagonismos, ni subordinación.

Antes del discurso de Sánchez Cordero, Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, dijo que lo único que desea “es una relación auténtica de colaboración de poderes; nunca subordinación, nunca supeditación, nunca indicaciones que lastimen al conjunto de nuestros grupos parlamentarios ahora representados’’.

Y pidió a la mujer ser interlocutora con todos los secretarios de Estado y directores.

“Porque luego no se entiende la dimensión y el nivel de la colaboración en la política y, en ocasiones, variadas y distintas, los secretarios de Estado o miembros del Ejecutivo, no atienden y no actúan con sensibilidad el reclamo de senadoras y senadores. No estamos haciendo otra cosa más que lo que la Constitución y la ley nos indica.

Finalmente, reiteró la demanda a Sánchez Cordero, en una actitud abierta, seria y congruente, constituir “la interlocución con los secretarios (de Estado) porque no queremos que se mareen, no queremos que desoigan las propuestas, peticiones y gestiones de los senadores y senadoras, y no queremos que caminen en sentido contrario (al) que los electores plantearon en las urnas’’.

[email protected]