La candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala, reconoció que le gustó el formato del primer debate entre candidatos presidenciales, pero quedó pendiente debatir sobre los grupos en vulnerabilidad.

“Me gustó cómo se fue llevando, el formato, fue fluido, las reglas fueron para todos… Me hubiera gustado más hablar de los grupos en vulnerabilidad. Me sorprendió que no llegáramos a ese tema nunca”, dijo en entrevista en la Segunda Emisión de Enfoque Noticias, conducido por Adriana Pérez Cañedo.

A pregunta expresa sobre qué haría para sacar adelante a la población vulnerable, subrayó que es importante la inclusión de los indígenas, la inversión en caminos, escuelas y en telecomunicaciones para ese sector.

Igualmente, continuó, se requiere una intervención más fuerte por cada comunidad, asunto en el que se podría redistribuir el presupuesto y trabajar de acuerdo con los propios consejos indígenas.

Con relación a las mujeres, Margarita Zavala comentó que es importante generar un sistema financiero que les permita tomar decisiones en la vida económica, así como formalizar su trabajo.

Al hablar del tema educativo, dijo que de ganar el proceso electoral del 1 de julio próximo pondría énfasis en la educación en tecnología, en ingenierías y matemáticas para los adolescentes, y también subrayó que en materia del acceso universal a la salud es necesario revisarlo con una perspectiva de género.

Reconoció que en su participación en el ejercicio cívico realizado la noche del domingo tenía que darse a conocer ante el electorado mexicano, exponer sus propuestas y dejar en claro que defenderá a la gente de la corrupción y la desigualdad, y adelantó que trabajará más en los temas que se abordarán en los próximos dos debates.