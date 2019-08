En acatamiento al fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que invalidó la elección de Mónica Fernández Balboa como candidata a presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, la bancada senatorial morenista repuso el procedimiento electivo y decidió ratificar, ahora por escrito y mediante firmas autógrafas, la designación de la tabasqueña.

44 de los 59 senadores que conforman el grupo parlamentario de Morena, que coordina Ricardo Monreal Ávila, firmaron el documento de ratificación.

“Consideramos que es un perfil idóneo y comprometido con la transformación del país. Aunado a ello, con dicha designación somos congruentes con el principio de paridad de género que hemos impulsado a través de diversas reformas.

“Consideramos importante hacer este pronunciamiento a la luz de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena cuya legalidad es discutible’’, cita el escrito, que responde a la resolución del citado órgano partidista ante el que se inconformó Martí Batres Guadarrama, quien intentó reelegirse como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Monreal Ávila informó que recurrirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque, como parte denunciada, no se le concedió su derecho de audiencia; el plazo que la propia comisión partidista fijó para que pudiera responder lo que a su derecho convenga vencerá hasta el próximo 2 de septiembre.

“Respetamos cualquier expresión de los órganos partidarios, pero creemos que nadie puede apartarse del principio de legalidad. La resolución emitida consideramos que es una estrategia política, pero jurídicamente endeble. El día 26, o sea hace dos días, me fue notificada la queja presentada y se me otorgó un plazo de cinco días hábiles para contestar, en mi carácter de demandado, y expresar mis argumentos y desahogar mi derecho de audiencia’’.

“No entiendo por qué la precipitación de una resolución donde no se me ha escuchado en juicio, no se me ha concedido el derecho de audiencia. Por eso creo que la resolución emitida es desmedida, arbitraria, viola mi derecho de audiencia y viola sus propios acuerdos y resoluciones, por algún propósito que yo no quiero investigar’’.

Tras conocer la resolución derivada de su impugnación, Batres Guadarrama festejó que le haya sido favorable, pero ratificó que no se postulará al cargo.

Mañana, el pleno de la Cámara de Senadores elegirá a Fernández Balboa como sucesora de Batres Guadarrama.

[email protected]