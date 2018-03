María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, anunció una magna movilización en la Ciudad de México para el próximo 12 de febrero contra la intromisión y ofensas que ha vertido el presidente estadounidense Donald Trump a los mexicanos.

Participarían diversas organizaciones sociales, civiles y académicas, pero puntualizó que eso será dado a conocer en su momento.

Así lo informó María Elena Morera en el marco del evento Foro Anticorrupción Policial lucha en la que ha estado inmiscuida la activista desde el año 2000 , donde los gobernadores de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Veracruz firmaron el Memorándum de entendimiento para implementar el modelo anticorrupción policial .

Morera Mitre llamó a rescatar a las instituciones policiales de los vaivenes políticos y sanearlas .

La corrupción es uno de los principales obstáculos para recuperar nuestra seguridad.

La corrupción hace que las personas opten por la inobservancia de la ley, por la tolerancia a la ilegalidad y a la delincuencia, por la renuncia al deber de proteger y servir a los demás .

Esto, de acuerdo con la activista, genera que dejen de cumplir con su función, comprometiendo la vigencia del Estado de Derecho .

María Elena Morera expuso que la corrupción policial en México produce pérdidas de alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es necesario profesionalizar y capacitar a los elementos.

Ante los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Morelos, Graco Ramírez; del Estado de México, Eruviel Ávila; de Veracruz, Migue Ángel Yunes, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la presidenta de Causa en Común destacó que la propuesta busca disminuir las conductas policiales indebidas y construir confianza ciudadana en estas corporaciones.

El proyecto

Explicó que el modelo para el combate a la corrupción policial, el cual está auspiciado mediante el Fondo Prosperidad del Reino Unido, detectó diversos problemas comunes en las entidades federativas del país que deben resolverse con el fin de combatir la corrupción, tanto interna como externa en las instituciones policiales.

Entre ellas, destacó que no hay procesos homologados de sanción a conductas indebidas; que existe una tendencia a sancionar conductas disciplinarias no graves, enfocándolo a los individuos, y que no se fomenta la denuncia ciudadana contra abusos policiales, ni mecanismos de seguimiento.

Además, no existen programas preventivos en las instituciones policiales y hay una falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las unidades de asuntos internos y consejos de honor y justicia. (Con información de Notimex)