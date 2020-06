El gobierno de México no hará acuerdo alguno con los delincuentes organizados, como se hacía antes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el atentado fallido que sufrió el pasado viernes 26 de junio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"No nos vamos a dejar intimidar. Aquí es muy importante que quede claro. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas baladronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes.

"Hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos. Nada más que hay algo, una diferencia importante, no somos cobardes. Entonces, vamos hacia adelante", indicó.

A través un videomensaje que difundió en redes sociales, el Presidente llamó "a todos" a portarse bien para poder conseguir "la paz y la tranquilidad con justicia, con rectitud" y "lograr una sociedad mejor".

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

López Obrador reveló que gracias a tareas de inteligencia del gobierno federal se pudo alertar a García Harfuch del ataque en su contra.

"Hemos podido actuar antes, en este caso de ayer. Como ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se informó, se advirtió al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo.

"También por eso la detención de muchos de los que participaron en este atentado y se va a seguir actuando de esta manera", anticipó.

