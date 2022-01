Martha Bárcenas, embajadora de México en Estados Unidos durante los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, narró cómo a su llegada a ese cargo en 2019 tuvo dificultades para que el gobierno de Estados Unidos entendiera el plan de seguridad de México y sus acciones. También detalló que el despido de personal de la Embajada por cuestiones de austeridad, mermó la capacidad de confianza y diálogo que tenía México con funcionarios estadounidenses.

Durante el seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, la exembajadora dijo que cuando ella llegó al cargo, la Iniciativa Mérida ya había sufrido varias transformaciones, por lo que ya no tenía una visión armamentista y militar -como argumentó el presidente López Obrador- sino un enfoque más social.

“De hecho cuando, yo llegué ya no había transferencia de equipo militar; la Iniciativa Mérida se había convertido básicamente en el financiamiento de cursos de capacitación, y de programas diferentes. ¿Cuál el principal problema que teníamos al inicio del gobierno del presidente López Obrador? Es que realmente no sabíamos qué estaba haciendo Estados Unidos con la iniciativa Mérida”, dijo.

“Sin embargo, por alguna razón él (López Obrador) seguía insistiendo en que ya no debería de haber transferencia de armamento y equipo, que ya no había desde hace años. Yo no sé quién le decía que había esas transferencias porque ya no había”, insistió.

Martha Bárcenas estimó que la Iniciativa Mérida fue en un inicio un mecanismo para afianzar la confianza entre los gobiernos de ambos países, pero en 2019 ya ninguno tenía certeza sobre su efectividad y logros con los 3,098 millones de dólares que Estados Unidos entregó a México mediante ese mecanismo.

Refirió que congresistas estadounidenses sabían que el gobierno de López Obrador no quería más la Iniciativa Mérida, pero tampoco entendían la estrategia de seguridad que deseaba implementar.

“Me decían: 'embajadora, nosotros entendemos muy bien que ya no les gusta la Iniciativa Mérida. ¿Qué es lo quieren? ¿Quieren un cambio de nombre, quieren un cambio de contenido, hacia dónde quieren ir? No entendemos el plan de seguridad del gobierno de México'. Y yo lo traté de explicar muchas veces: básicamente señalando que para el gobierno del presidente López Obrador no puede haber seguridad separada del desarrollo de las comunidades, que no se puede tener solo medidas coercitivas. Sin embargo, en esos años sí tuve el reto de que ninguno de los altos funcionarios de seguridad del gobierno de México quiso ir a Estados Unidos a tener ningún diálogo, ni con Congreso ni con sus contrapartes”, reveló.

Planteó que esto se debió a que en el gobierno de Donald Trump la prioridad de Estados Unidos no era otra sino tener cero migraciones de ciudadanos de América Latina. “No estaba el marco para revisar el tema se seguridad”, estimó.

Por ello, planteó que durante su gestión hubo avances mínimos en materia de seguridad, aunque se mantuvo un cierto diálogo en la materia. Afirmó que a la llegada de Joe Biden a la Presidencia de EU, cambió el panorama, aunque para entonces ella dejó la Embajada.

Por austeridad, “México se dio un balazo en el pie”

Bárcenas indicó que debido a la austeridad que se autoimpuso, México se dio “un balazo en el pie” al inicio del actual gobierno federal porque separó de la Embajada de nuestro país en EU al personal que había creado relaciones añejas de confianza con funcionarios del gobierno estadounidense para negociar y obtener información.

“México había dado un balazo en el pie. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegué a la embajada tenía una plantilla de más de 200 personas del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Federal, de la entonces PGR, del SAT, y unilateralmente retiramos a todos. Entonces esos canales de comunicación y de acceso a la información que habíamos tenido, unilateralmente los perdimos, y aunque la Embajada tratara de tener esa información, simplemente no nos dábamos abasto ni teníamos a veces los conocimientos técnicos necesarios. Por ejemplo, la pérdida del personal del SAT en la Embajada fue verdaderamente grave, era de una utilidad. Y fuimos perdiendo capacidad de negociación porque nosotros, unilateralmente, retiramos a nuestra gente”, dijo.

Resaltó que posteriormente, el gobierno de México se congratuló de haber negociado con EU entregar visas a agentes de ese país a cambio de que nuestro país tuviera inspectores de armas, “¡pero si ya los teníamos, los retiramos unilateralmente!”, exclamó.

Acuerdo Bicentenario, sin implementación

Martha Bárcenas comentó que con la llegada de Biden se retomaron los encuentros del Grupo de Alto Nivel entre ambos países, y de ahí surgió el nuevo Entendimiento Bicentenario por la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que sustituyó a la Iniciativa Mérida.

Comentó que dicho acuerdo tiene elementos novedosos como abordar el tema de drogas con perspectiva de salud pública, pero tres meses después de su anuncio no ha habido seguimiento para su implementación.

“Hubo la intención de firmar un memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas. ¿Tú has oído algo? Yo no. La asignación de nuevas subvenciones al programa integral de abuso de opioides, estimulantes y sustancias. Ambos países se comprometieron a crear la red para prevención del homicidio. ¿Hemos pido algo? Nada. Que proporcionará una plataforma para el intercambio de mejores prácticas. México se comprometió a firmar con la Oficina contra las Drogas y el Delito un memorándum de entendimiento para lanzar el programa de control de contenedores portuarios fundamental para todo el tráfico de ilícitos a través de los puertos. Se comprometieron a combatir el tráfico de armas, establecer un grupo de trabajo sobre lista de precursores químicos”, dijo.

Alertó que “la seguridad nacional de México depende de la cooperación con Estados Unidos y la seguridad nacional de EU también”. Por ello, destacó que “tenemos una visión de soberanía que no hace fácil que tengamos una visión conjunta de los retos”.

La integrante del Servicio Exterior Mexicano consideró que la detención el año pasado en EU del general en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, reveló la pérdida de confianza de las corporaciones de justicia en México, pues argumentó que el entonces procurador estadounidense, William P. Barr, visitó nuestro país en tres ocasiones y en ninguna comentó sobre la investigación al General.

“El tema Cienfuegos fue mal manejado por el gobierno de Estados Unidos porque no hubo el proceso del caso a través de los cauces institucionales. La agencia que estaba detrás de la investigación y los fiscales se fueron por la libre y no se consideraron los impactos en la relación bilateral y de seguridad nacional de ambos países”.

“El procurador (William P. Barr) ya sabía de la orden de detención de Cienfuegos y estuvo en México tres veces y no comentó nada. ¿Qué quiere decir? Que no había confianza. Entonces cómo puedes construir y seguir cooperando en seguridad si de un lado rompes lo esencial que es la confianza”, sentenció.

