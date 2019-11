El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el caso Interjet-Televisa, el gobierno federal está en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que las empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional sostuvo que “nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren las empresas mexicanas”, pero aclaró que esto no significa que se rescatará a empresas con dinero público como se hacía en otros tiempos.

“Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer”, expresó el mandatario federal al preguntarle sobre el conflicto entre la aerolínea y la televisora.

Sin embargo, López Obrador aclaró que "no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales", por lo que el apoyo “no significa que se va a utilizar dinero público para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deudas privadas en deuda pública".

Por otra parte el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, recordó que la aerolínea tiene una deuda de 840 millones de pesos.

El funcionario federal indicó que si bien la institución a su cargo le da seguimiento al tema, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el que se hace cargo de este caso.