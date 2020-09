Gobernadores, organizaciones sociales y académicos firmaron un desplegado para solicitar a la Cámara de Diputados modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso reducciones importantes en materia de seguridad a estados y municipios.

Los gobernadores Diego Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Martín Orozco, de Aguascalientes, y Silvano Aureoles, de Michoacán, afirmaron que el proyecto de presupuesto prevé una reducción en términos reales, e incluso la eliminación de algunos apoyos federales para la seguridad de estados y municipios.

Dijeron que resultarían afectados con una reducción de recursos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg).

“Dichos fondos constituyen las principales fuentes de financiamiento para apoyar a estados y municipios a llevar a cabo labores de seguridad a nivel local, profesionalizar a las policías, pagar salarios, mantener los centros de llamadas de emergencia y adquirir insumos tales como chalecos, armas o uniformes. Además, sirve para efectuar programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer y búsqueda de personas desaparecidas”, indicaron.

Mencionaron que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), principal fondo en materia de seguridad para los gobiernos estatales, mantiene sus recursos en términos reales, pero el Fortamun se reduce en un 4.6 por ciento.

Por ello pidieron a la Cámara de Diputados restituir los recursos de esos fondos con base en lo ejercido en 2020. También pidieron a los diputados considerar un aumento para esos fondos.

“Particularmente grave es la desaparición de Fortaseg, ya que no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Esto significa que 300 municipios del país dejarían de recibir 4,000 millones de pesos para llevar acciones en materia de seguridad. Hay que mencionar que estos fondos ya habían tenido reducciones presupuestales previamente”, sostuvieron.

“Esta decisión no ayuda a ningún cuerpo de seguridad en el país. Es evidente que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no pueden cumplir sus objetivos sin el apoyo de las policías estatales y municipales que, con los recortes a sus presupuestos, se mantienen subsistiendo en la precariedad. No podemos dejar de lado el quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, que dice que las FFAA deberán dejar las tareas de seguridad pública en 2024; esto no será posible si no somos capaces de fortalecer a las policías civiles. Por ello, hacemos un urgente y respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso para que se restituya Fortaseg y aumenten los indispensables apoyos a las policías locales del país”, sostuvieron.

El desplegado también fue firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Futuro 21, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano; así como académicos como los Mariclaire Acosta, Alberto Athié, Beatriz Pagés y Eduardo Cano.

[email protected]

kg