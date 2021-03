El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunciado por acoso sexual y conducta inapropiada por varias mujeres, se negó una vez más a renunciar este viernes, pese a que un creciente número de legisladores demócratas piden su dimisión.

"No renunciaré", insistió Cuomo en una teleconferencia de prensa, y pidió una vez más esperar el resultado de la investigación de la fiscalía general del estado sobre las denuncias. "No he hecho las cosas de las cuales me acusan, punto", añadió.

Sin embargo, unas horas después los llamados a su dimisión se multiplicaron. El poderoso jefe de bancada de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, elegido por el estado de Nueva York, estimó que Cuomo "perdió la confianza de sus socios de gobierno y de los neoyorquinos", por lo que debe renunciar, según un comunicado firmado junto con otra senadora del estado, Kirsten Gillibrand.

Cuomo sugirió que es víctima de la "cancel culture", la guerra cultural en auge en Estados Unidos, que genera polémica sobre las medidas que deben adoptarse para enfrentar la discriminación de minorías raciales, étnicas o sexuales.

"Las figuras políticas toman partido por toda una serie de razones, incluido por oportunismo político o para ceder ante presiones. Pero la gente sabe hacer la diferencia entre el juego político, la 'cancel culture' y la realidad", declaró Cuomo.

Procedimiento de destitución

Desde febrero seis mujeres acusan de acoso sexual o conducta inapropiada al gobernador demócrata de 63 años, en el cargo desde hace una década.El viernes salieron a luz los testimonios de otras dos mujeres.

Una de ellas es una antigua periodista que cubría la gestión del gobernador entre 2012 y 2014 y que dijo haber sido humillada por Cuomo. La otra, identificada únicamente por su nombre de pila (Kaitlin), expresó a New York Magazine su malestar por el comportamiento del gobernador.

A diferencia de otros hombres -Donald Trump es una excepción notoria- que desde el inicio del movimiento #MeToo a fines de 2017 renunciaron tras ser acusados de acoso o agresión sexual, a veces sin investigación previa, Cuomo se aferra a su cargo.

Pero la presión para que renuncie sigue en alza tras la acusación que se conoció el miércoles y parece ser la más grave: una empleada que permanece en el anonimato dice que Cuomo metió la mano bajo su blusa y la tocó de manera "agresiva" a finales de 2020.