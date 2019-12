Durante el acto protocolario de inauguración de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, invitado a la mesa de honor, envió un mensaje contundente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer un ideal como política de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe de construir desde la lógica de la pluralidad, del respeto a quienes piensan distinto a nosotros, partiendo de la premisa que nuestro silencio, por miedo o displicencia, nos cobrará factura mañana. En un encuentro como este en el que evocamos a las ideas, es un buen momento para exponer con claridad y de frente lo que muchos pensamos cada vez más pero solo lo hablamos en privado”, introdujo el funcionario.

Acto seguido, opinó que “las declaratorias de guerra contra la delincuencia fueron un fracaso, sí; pero vamos a hundir al país si pensamos que a quienes quieren someternos generando miedo hay que darles un abrazo. Había que desmantelar el viejo régimen, sí; pero cometeremos un error histórico si justificamos la destrucción institucional del Estado de Derecho a partir de la premisa de que nada funciona”.

Coincidió en que había que separar el poder económico del poder público, pero declaró: “vamos a colapsar nuestra economía si profundizamos la desconfianza y el temor en el sector privado simulando una relación estrecha que se limita a actos protocolarios por las cúpulas”.

Si embargo, aclaró que expresar las ideas no debe confrontar a las partes con el presidente del país. “En Jalisco queremos ayudar al presidente a transformar a México, pero eso solo puede lograrse si todos entendemos que el debate de las ideas enriquece nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local, por eso vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales, desde el cumplimiento cabal de los compromisos de París en materia de cambio climático, hasta la implementación de una autentica transformación estructural de nuestro modelo educativo”.

Por último, pugnó: “No más silencio, no más cabezas agachadas. Eso no le sirve a México. Ese no es el espíritu de la FIL”.