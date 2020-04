En México el gasto en salud no ha sido prioritario para los gobiernos durante los últimos años, advirtió Mariana Campos.

La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del centro de análisis México Evalúa dijo que no solo México, sino los países del mundo enfrentan colapsos en sus sistemas de salud para atender la pandemia del Covid-19.

Al abordar el tema del gasto público en salud e infraestructura hospitalaria, a través de una transmisión en Facebook Live, explicó que éste ha sido bajo a lo largo de los años, lo que evidentemente tiene un impacto en la capacidad instalada actualmente.

“Es muy importante señalar que el gasto aprobado en los presupuestos no se ejerce en su totalidad. Es frecuente, no solo en esta administración, sino en gobiernos anteriores, que no se gasta la totalidad del presupuesto aprobado. Son recurrentes los subejercicios en salud", dijo Mariana Campos.