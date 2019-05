El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional que hay concesionarios que abusan del precio de la gasolina. Afirmó que no se trata de que el Estado intervenga en todo, pero cuando se trate de la defensa de la economía nacional, advirtió, si vamos a actuar. Indicó que la próxima semana su gobierno actuará para contener el precio del gas LP, que ha registrado un aumento de precio en los últimos días.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que 12 estaciones de servicio de gasolina no permitieron la verificación para comprobar que dieran litros de a litro. Indicó que esos 12 concesionarios ya se hicieron acreedores a una multa de 800,000 pesos, y ahora serán verificados con apoyo de la fuerza pública. El funcionario también dio a conocer la lista de las estaciones de gasolina que ofrecen los precios más altos y más bajos en todo el país, cuya información puede ser consultada en la página de internet de la Profeco.

Acerca de las manifestaciones de ayer en diversas partes del país, entre ellas la Ciudad de México, López Obrador dijo celebrar la libre manifestación de las ideas. Argumentó que su gobierno está privilegiado el apoyo a las clases humildes, y eso no gusta en algunos sectores. “Los respeto mucho”, indicó. Sin embargo, el mandatario federal afirmó que no avanzará “el conservadurismo corrupto, no se va a retrogradar”. Incluso, López Obrador se pronunció por hacer “terapias” para “reincorporar” a mucha gente que tiene como propósito fundamental enriquecerse. El Presidente aseveró que se respetarán todas las libertades sin autoritarismo.

En otro tema, López Obrador se pronunció acerca del enfrentamiento, de este fin de semana, que ocurrió en el tramo del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, en el que murió un elemento de la Marina y tres más resultaron lesionados. El mandatario condenó que los agresores de la Marina hayan sido menores de edad. Aseveró que por ello su gobierno busca apoyar a los jóvenes con becas para que no caigan en la delincuencia.

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro de labores del 15 al 17 de Mayo para llevar a cabo movilizaciones en la Ciudad de México en contra de la reforma educativa que promueve su gobierno, López Obrador dijo confiar en que dicha reforma será aprobada en el Congreso en un periodo extraordinario. Destacó que los maestros disidentes tienen derecho a la libertad de expresión.

En el tema del combate a la inseguridad, López Obrador aseveró que no hay guerra, “no queremos la guerra. Esa estrategia fue un fracaso, y convirtió a nuestro país en un cementerio”, dijo el Presidente. Aseveró que todos los días a las 5 de la mañana atiende el problema de la inseguridad.

El primer mandatario confirmó que un elemento de la Policia Federal fue asesinado en un bar de Minatitlán, Veracruz. Afirmó que el elemento estaba de descanso y no pertenecía a la Guardia Nacional.

El Presidente informó que mañana sostendrá una reunión para atender el fenómeno del Sargazo. Sin precisar un monto, destacó que su gobierno dará apoyo a los empresarios para que puedan atender ese fenómeno natural que afecta a los turistas.