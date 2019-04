La carta enviada a España para que pida perdón por la conquista de México, el precio de los combustibles, las concesiones por medicamentos, el aeropuerto que no se construyó en Texcoco y la carta de renuncia del canciller Marcelo Ebrard, fueron los temas que destacaron en la conferencia de prensa de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como es costumbre la conferencia de prensa presidencial inició alrededor de las 7 de la mañana con la presentación de timbres postales, billetes de lotería y boletos del metro que se emitirán en conmemoración de los 100 años del asesinato del caudillo del sur, Emiliano Zapata.

Posteriormente, el presidente abordó el tema de la carta enviada al gobierno español y la filtración de la misma. En este sentido, López Obrador aseguró que se debe debatir si los periódicos están obligados a revelar sus fuentes “en aras de la transparencia”.

“Sería interesantísimo, es un buen tema de investigación. Imagínense que la carta la haya filtrado el gobierno español… qué autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento, en estas circunstancias es tema”, dijo.

No obstante, añadió que es el derecho de un medio de comunicación guardar sus fuentes.

Por otra parte, el mandatario refirió que dio una orden para que en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no se desaloje a las personas que por problemas económicos no han podido pagar los créditos de sus casas.

“Vamos a seguir con las reestructuraciones (de créditos del Infonavit) y he dado la orden, en lo que corresponde al gobierno, porque es una representación tripartita, que se proponga en el Consejo del Infonavit que no se desaloje a quienes, por problemas económicos, sociales, falta de trabajo, pobreza, no han podido ponerse al corriente del pago de sus créditos.

“Que no haya desalojos y que se vayan dando opciones, se vaya reestructurando, que se den facilidades para que estas personas puedan ponerse al día y puedan tener sus escrituras”, dijo.

Sobre el combate al robo de combustible, el fundador de Morena reiteró que será el próximo lunes cuando se publique la lista de con las gasolineras que tienen los mejores precios al público, así como los precios que Pemex vende gasolina a los distribuidores de combustible.

“Va a ayudar mucho la competencia y que se sepa quién es quién en los precios de los combustibles, ese es el propósito, porque sí hay abusos, porque resulta que Pemex baja el precio y sube en vez de bajar el precio al consumidor en la gasolinera entonces eso es lo que tenemos que resolver entre todos y no enojarnos y verlos como una acción autoritaria”, apuntó.

Mientras tanto, sobre las compras de medicamentos, el presidente de la República indicó que es “irregular que se compren 4,000 millones de dólares” y sólo tres proveedores sean quienes surtan más de 60 % de todas las medicinas compradas: “esa es una práctica monopólica”.

López Obrador añadió que se están realizando las investigaciones por la Oficialía mayor de Hacienda, encargada de las compras públicas y por la Secretaría de la Función Pública para conocer si hubo “influyentismo”. La investigación llegará hasta “saber quiénes protegían a estas empresas, si había o no influyentismo, saber todo”, dijo.

En el tema del aeropuerto y las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú sobre que no hubo actos de corrupción en el aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco, el presidente contradijo las declaraciones del secretario y afirmó que sí hubo corrupción.

“¡Sí!, hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco; ¿por qué hubo corrupción?, primero, porque se engañó a la gente con un dictamen haciendo creer que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía.

“Segundo porque se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, se iba a convertir en una especia de Santa Fe: era un negocio para unos cuantos”, apuntó.

Aunado a estos argumentos, López Obrador refirió que hubo corrupción al designar a el Lago de Texcoco como el lugar para construir la nueva terminal aérea ya que ahí no se garantizaba la calidad de la obra.

Por último, el presidente se pronunció por la información divulgada por El Economista en donde se indica que el canciller Marcelo Ebrard presentó su renuncia hace algunos días, a la cual tildó “como algo producto del ocio, de la mala fe lo de la supuesta renuncia de Ebrard.

“No sé qué les está pasando están muy nerviosos, tienen que tomar más té de flor de tila… porque inventan muchas cosas, pero también hay libertad más que antes, derecho a disentir… no hay problema, adelante, aunque siempre vamos a estar aclarando”.

erp