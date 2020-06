El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell estimó este mañana que puede haber rebrotes de Covid-19 durante los próximos dos a tres años y de manera más próxima en el otoño que viene.

Ante este panorama reiteró que es necesario mantener las medidas de distanciamiento social en todo momento en la reactivación.

“La Nueva Normalidad lo que implica es vivir en una situación en donde no podemos eliminar un riesgo de manera absoluta (…) pero sí podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividad que son indispensables haciéndolo de una manera que nos permita disminuir esos riesgos”, dijo.

El subsecretario afirmó, en la conferencia mañanera de este martes, que de los 220,657 casos confirmados de coronavirus Covid-19 registrados hasta el 29 de junio, se han recuperado 131,264 personas en el país.

“El Covid-19 es una enfermedad que puede causar la muerte, cierto, pero no todas las personas y lejos de establecer la mayoría de las personas fallece, la gran mayoría se recupera aun las personas que han estado hospitalizadas se recupera (…) casi el 60%, casi seis de de cada 10 de las personas que han estado hospitalizadas se han recuperado”, mencionó López-Gatell.

De cara al otoño y el invierno, López-Gatell indicó que significa un reto importante debido a que el virus de la influenza es común que resurja en dichas estaciones del año, a lo que se sumaría el Covid-19.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no ha tenido síntomas de la nueva cepa del coronavirus.

Denuncia fraude en contratos de energía

Por otra parte, el presidente López Obrador indicó que durante mucho tiempo se “cometieron fraudes” al entregar contratos a particulares para la generación de energía eléctrica aunque la Constitución no lo permitía, una situación que mantuvo hasta hace poco por lo cual en su gobierno se preparan denuncias en contra de las empresas involucradas.

“En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó una ley secundaria, que no puede estar por encima del mandato constitucional, para comenzar la privatización de la industria eléctrica, pero no termina ahí el agravio; estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos”, sostuvo AMLO desde Palacio Nacional.

El mandatario puntualizó que el fraude se llevaba a cabo cuando los funcionarios se ponían de acuerdo con la Iniciativa Privada para una generar una licitación para que la Comisión Federal de Electricidad comprara energía eléctrica a las empresas particulares con costos ocultos.

“Se entregaba el contrato a una empresa, en el contrato se establecía el pago de una tarifa que la CFE tenía que pagar, un costo, una tarifa, a la empresa particular, pero inmediatamente después de firmado el contrato se suscribía otro ya sin licitación, un acuerdo administrativo, con otra tarifa, desde luego más elevada", dijo.

"Esto a qué ha llevado, a que se tenga que comprar energía eléctrica a precios elevadísimos con un subsidio y mediante este procedimiento ilegal, entonces vamos a proceder (con denuncias) sí contra quienes resulten responsables, porque es un fraude de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública”, dijo AMLO.

El Ejecutivo añadió que ya se tiene estimado el daño a las finanzas públicas, no obstante, mencionó que en su momento se dará a conocer porque antes se buscará a las empresas involucradas, “al mismo tiempo he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes", sentenció en su habitual conferencia..

Presupuesto a partidos e INE

El presidente sostuvo que es necesario que se reduzcan en 50% el presupuesto de los partidos políticos y también haya una disminución en los recursos con los que el Instituto Nacional Electoral (INE) opera.

López Obrador mencionó que hay una iniciativa para la reducción de los recursos a los partidos que se espera que se discuta en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión sobre la cual, dijo, sería bueno que se aprobara de cara a los comicios del 2021.

En cuanto al INE refirió que también es necesario que se reduzca su presupuesto ya que “cuesta mucho hacer elecciones, gastan bastante, entonces ya el país no está en la misma circunstancia de antes, ya las cosas han cambiado, ahora lo que debe prevalecer es la honestidad y la austeridad republicana, entonces ellos deben entender que ya no es lo mismo, tiene que ser una iniciativa propia porque la austeridad no es un asunto administrativo sino un asunto de principios”.

Inspecciones laborales por el T-MEC

El titular del Ejecutivo afirmó que si bien se prevé que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -mañana miércoles- se creen comisiones entre los tres países para vigilar las condiciones laborales, ello no significa que habrá una intromisión por parte de otro país.

"No es que van a venir a inspeccionarnos de cómo se trata a los trabajadores en México, no es así, porque en todo caso y en todo momento se tiene que respetar nuestra soberanía, pero sí hay un acuerdo para crear comisiones de los tres países para que no se violen los derechos laborales en ninguno de los países, no sólo en México, entonces esto es algo nuevo", dijo, al tiempo que reiteró que su viaje a Estados Unidos es oportuno.