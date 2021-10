La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que pese a estar en libertad, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sigue bajo proceso penal y que existen elementos que le permitirán pedir sentencia contra el exgobernador panista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber intervenido para que Padrés fuera liberado y que éste incluso pidió a la FGR dar a conocer el estado de su situación jurídica, la Fiscalía emitió una comunicación donde informó que existen dos procesos penales contra el político.

Indicó que uno de los procesos fue iniciado en el 2014 por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y el otro iniciado en 2016, por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Precisó que en el primer caso, en 2017 y 2018, un Juez Federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces Procuraduría General de la República, y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En dicho proceso, en 2018, un Juez Federal le otorgó a Padrés la libertad con medidas cautelares.

“En este momento procesal, la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo “P” por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y así lo hará en su momento”, indicó.

Destacó que en el otro caso por defraudación fiscal, en 2018 un Tribunal Federal determinó conceder a Padrés la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares.

“En este momento, el asunto se encuentra ante un Juez de Amparo, y esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona, en razón de las pruebas con las que se cuenta para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado”, mencionó.

López Obrador afirmó que él no establece relaciones de complicidad con nadie. “Desde que soy Presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para que se libere a nadie”, afirmó.

