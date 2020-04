Sobre la avenida 503 esquina 606 en San Juan de Aragón, unas 20 familias que dependen de la celebración de ferias populares, instalaron un centro de acopio para recibir víveres a cambio de juguetes y alcancías. Cuentan que desde hace mes y medio, debido a la contingencia sanitaria por la nueva cepa del coronavirus, la alcaldía Gustavo A. Madero les prohibió su instalación en las colonias.

Sobre el camellón de la avenida 503, con apenas unas lonas y una mesa, los “ferieros” como se denominan, instalaron un centro de acopio, y botean entre los vehículos para tener un poco de recursos. También exhiben regalos que normalmente se dan en los juegos de azar, y ahora los intercambian por cualquier alimento.

“Somos de las ferias tradicionales, populares, que andamos de colonia en colonia. Desgraciadamente tenemos mes y medio sin poder trabajar por situación del Covid-19. Las festividades como se nos presenta el calendario las trabajamos, no es cada ocho días. Apenas íbamos a empezar en marzo con las festividades que eran San José, Semana Santa y luego van sucediendo las fiestas. Ya casi tenemos dos meses sin poder laborar”, dijo Araceli Montiel.

Afuera de su remolque con “carritos chocones”, cuenta que los “ferieros” también dan trabajo regularmente, pues por cada juego hay por lo menos dos empleados.

“Nos vemos en la necesidad de salir a botear, aquí tenemos un centro de acopio, porque ya tenemos mes y medio, y no contamos con salario ni apoyo de nadie. Somos gente de trabajo, laboramos en lo que se pueda.

Foto EE: Especial

“Yo casi un mes me la pase vendiendo refresco, dulces, pero es muy poco, no genera mucho. Yo soy madre soltera, tengo un niño de 13 años. Me dedique también a limpiar los autobuses, pero a los choferes los fueron parando.

“Por eso me vi en la necesidad de botear. Somos 20 familias, tenemos la necesidad, tenemos gente de la tercera edad, niños. Con lo que nos pueda ayudar la gente, no necesariamente con dinero, que sea en especie. Sabemos soldar, pintar, un poco de mecánica, de electricidad, sin en algo le sirve mi ayuda, ayúdame. Con algo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar. Sabemos que todo esto está difícil para todos, pero para nosotros es más”, contó.

