Será en esta semana cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reciba de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) las denuncias sobre la presunta simulación de credenciales de elector y a partir de ahí investigar si los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República incurrieron o no en delitos electorales, adelantó Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños.

En entrevista, el fiscal electoral aseveró que hasta ahora no se puede hablar de una industria de la falsificación de credenciales de elector o de que los aspirantes a candidatos independientes cometieron delitos electorales, pues ello se sabrá una vez que concluya la investigación.

Aunque la Fiscalía es una institución que por ley actúa de manera oficiosa, requiere de una denuncia en la materia para que pueda iniciar con la averiguación correspondiente, por lo que en el caso de los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República, están a la espera de que el INE les presenté las respectivas denuncias, las cuales se espera sean durante esta semana.

A quienes ya iniciaron a investigar, planteó, es a más de 70 aspirantes a diputados independientes que presuntamente pudieron haber recurrido a algún delito electoral, la mayoría de la Ciudad de México.

“Nosotros, lo hemos mencionado, hemos recibido denuncia por parte del Instituto Nacional Electoral. Recibimos inicialmente 74 casos, ya la investigación está muy avanzada. El trabajo en esta materia va a ser permanente, quiere decir que nos van a estar enviando —el INE— de manera como vayan cumpliendo sus procesos, y estamos en la espera de mayores denuncias”.

El fiscal aseguró que en caso de que se encuentren elementos de la comisión de delito electoral, la Fepade iniciará una etapa ante el ámbito judicial.

Aunque aún no se puede afirmar que los candidatos a la Presidencia cometieron un delito, Díaz-Santana Castaños planteó que la presunta comisión de irregularidades como la simulación de credenciales de elector debe generar que la sociedad esté muy atenta a todo lo que ocurre en un proceso electoral, y sobre todo denunciar todo aquello que pueda estar al margen de la ley.

“La sociedad tiene que estar muy atenta del proceso electoral, por una parte tiene la obligación de que si ven conductas de carácter constitutivas de delito electoral lo tiene que denunciar. Tenemos los elementos suficientes para recibirlo y es de fácil acceso”.

Desplegará Fepade 6,000 elementos el día de la jornada electoral

El fiscal electoral afirmó que ante el posible incremento de delitos electorales en el proceso electoral en marcha, la Fepade está preparada.

“Estamos preparados para atender todas las denuncias que nos están presentando, hemos renovado todo el ámbito de procuración de justicia, tenemos prácticamente el doble de productividad que el año pasado y esto se debe al esfuerzo de todos los fiscales que están trabajando en la institución”.

Dijo que la Fiscalía desde hace meses se prepara para enfrentar la posible comisión de delitos electorales incluso en la misma jornada del próximo 1 de julio. En el Estado de México, agregó, hace algunas semanas implementó un despliegue para simular la ejecución de acciones fuera de la ley.

“Estamos realizando una simulación para ver cómo funciona nuestro despliegue, para ver cómo funciona la atención de nuestros sistemas informáticos, medios de comunicación, mecanismos de reacción; estamos trabajando con policías municipales simulando escenas del crimen para que ellos sepan actuar, y, todo este proceso, nos han permitido generar una línea y una continuidad de trabajo que va a ser exitosa, prácticamente pensamos que va a desplegar más de 6,000 personas el día de la jornada electoral”.

La pena es de hasta siete años de cárcel

Por su parte el director de Averiguaciones Previas de la Fepade, Germán Castillo Banuet, afirmó que si bien el Sistema de Justicia Penal Acusatorio vigente en México establece que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, eso no significa que los candidatos a la Presidencia que simularon firmas para conseguir el registro no vayan a ser investigados. “Nuestro deber es investigar a todos y no podemos prejuiciar (…) Si en su caso, si se establece que su conducta es constitutiva de un posible delito, evidentemente vamos a judicializar el asunto para que sea el juez de control el que determine si hay responsabilidad penal o no”.

Dijo que se trabajará en diversas líneas de investigación, entre ellas las orientadas a indagar la conducta de los auxiliares, los aspirantes y de terceras personas que se hayan involucrado en la tarea de recabar las firmas con cierta intencionalidad.

Explicó que se trata de una denuncia de hechos, por lo que conforme avancen las investigaciones será el Ministerio Pública el que designe a cada persona que esté involucrada en los hechos.

No podríamos anticipar y decir que alguien es imputado si no tenemos primero la denuncia.

Dijo que hasta este momento no se pude afirmar o descartar que quienes hayan incurrido en los hechos expuestos por el INE merezcan cárcel preventiva, pero lo que sí es cierto es que si se declara culpable judicialmente a alguien la pena es de tres a siete años de prisión.

Aclaró que no hay una fecha límite para acabar con la investigación porque los tiempos penales no son los mismos que los tiempos electorales, además de que las leyes electorales no establecen alguna temporalidad para el trabajo de la Fepade.

Sin embargo, dijo que esa dependencia está trabajando de manera acelerada.

Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños