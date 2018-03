El titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, aclaró que no investigan al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por supuestos vínculos con el gobierno de Javier Duarte y lo que es prioridad son las indagatorias contra el extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos.

Al finalizar la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, Santiago Nieto Castillo dijo que no es el primer caso donde se vincula al ex secretario de Trabajo del gobierno de Javier Duarte con actos delictivos electorales, y que las investigaciones por presunto peculado no incluyen a López Obrador, pero procederán en caso de que los partidos políticos realicen las denuncias correspondientes.

Nosotros actuamos con absoluta imparcialidad, lo que estamos verificando son conductas de las personas físicas, con independencia de sus espacios o su partido o su ideología, este es un tema que no es relevante para nosotros, sino que lo que analizamos son conductas que realizan las personas físicas por la comisión de algún delito de naturaleza electoral , aclaró.

En los últimos días, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusó al líder de Morena de haber recibido financiamiento del ex gobernador de esa entidad en las pasadas elecciones.

El titular de la Fepade mencionó que en caso de detectar irregularidades en contra de AMLO, se iniciará una carpeta de investigación, sin ninguna filiación, ninguna fobia en contra de ningún personaje político, partido político, sino lo que hacemos es investigar las conductas .

Nieto Castillo recordó que Veracruz es un estado particularmente complejo, debido a que en los comicios del año pasado tuvo la mayor incidencia delictiva en materia electoral .