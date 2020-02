El delito de feminicidio tiene que prevalecer porque eso le da una autonomía jurídica y técnica, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, Gertz Manero dijo que se malinterpretó la intención de la fiscalía de modificar la tipicidad delictiva de feminicidio.

“Nosotros proponemos que se tipifique y se mantenga el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer y que debe tener la agravante más alta y la penalidad más alta que debe ser de 40 a 70 años. No estamos de ninguna manera y en ningún momento pugnando porque se quite una tipicidad delictiva, cuando nosotros estamos diciendo que está creciendo de manera desmesurada en el país”.

El fiscal general se comprometió a instalar un grupo de trabajo con la Cámara de Diputados para concretar un modelo de tipicidad efectivo y que a su vez sea un exhorto para todo el país sobre la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas.

Gertz Manero planteó que sea a finales de este mes, para compartir los avances en la propuesta considerando la permanencia del tipo penal, así como el planteamiento para que se simplifique y tenga eficacia jurídica.

“Si no tenemos una política pública integral y congruente que va desde la prevención del delito, justicia cívica, la tipicidad del delito y un procedimiento que funcione, podemos hacer un buen esfuerzo y sacar un tipo penal que sea más eficiente, de eso no tengo duda, pero el problema no lo vamos a resolver si no vamos viendo esto”, señaló.

Durante la sesión ordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el feminicidio de Ingrid Escamilla, y durante la reunión, las diputadas expusieron las deficiencias del sistema penal para que el delito de feminicidio sea investigado y sancionado.

En su intervención, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, planteó que es urgente que los funcionarios de la FGR y las fiscalías locales tengan capacitación con perspectiva de género.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, la diputada del PAN, María del Pilar Ortega, recordó que desde el Poder Legislativo se ha planteado la creación de una ley general hasta una serie de modalidades dentro del delito de feminicidio.

La coordinadora de la subcomisión de feminicidio en San Lázaro, Lorena Villavicencio, recordó que desde el grupo de trabajo se ha dado seguimiento a distintos casos de feminicidio y lamentó que algunos sigan siendo clasificados como homicidio agravado o suicidio.

Descartó que sea complicado acreditar el delito y explicó que no es necesario que concurran todas las circunstancias del tipo penal.

Así, Gertz Manero expresó: “Ustedes nos quitaron el presupuesto. Nosotros recibimos la FGR con un déficit presupuestal y una deuda de la administración pasada de 1,400 millones de pesos y además nos redujeron más que a ninguna entidad de este país nuestro presupuesto”.

[email protected]