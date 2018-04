Previo a su salida a la ciudad de León, Guanajuato, como parte de su campaña electoral, la aspirante independiente, Margarita Zavala, afirmó que la Federación tiene que responder por el caso de los tres estudiantes asesinados en Jalisco.

Dijo que en este caso, el gobierno de la entidad debe concentrar su acción en encontrar a los culpables, y que si ese estado no puede, debe intervenir la Federación para verificar los hechos.

Lo anterior, a fin de otorgar el derecho de la verdad a las víctimas para lo que señaló que es necesario mucho más que una prueba de ADN.

Explicó que a diferencia de López Obrador que ofrece amnistía a los criminales, su propuesta de campaña es responder a la ciudadanía con un gobierno valiente que enfrente a los delincuentes, como en este caso.

“El Estado debe demostrar que cuando se vuelva a tocar a unos muchachos así actúa todo el estado mexicano”, además, dijo que el gobierno debe actuar en coordinación con la universidad en la que estudiaban los jóvenes otorgar garantías a los estudiantes de la institución.

En cuanto a la discusión entre los aspirantes José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador respecto a la propiedad de dos departamentos de éste último afirmó que en términos jurídicos el dueño es el que aparece en el Registro Público de la Propiedad.

Por ello, consideró que López Obrador tendrá que donarlos tal como prometió en el primer debate presidencial que se realizó el domingo pasado.

“Un candidato puede tener bienes y puede no tener muchos, no hay problema, nadie le reclama que tenga o no tenga, el problema es la falta de claridad”, dijo.