Faltarían 13 votos en Senado para aprobar militarización

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió en la Cámara de Senadores con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) y coordinador de la bancada senatorial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para intentar, sin éxito, que la Cámara alta votara mañana mismo la reforma constitucional que amplía hasta el 2029 la autorización para que la fuerza armada permanente participe en la Guardia Nacional (GN).

“Le vine a dar su abrazo de fiestas patrias”, bromeó el funcionario en entrevista, tras informar del interés del gobierno federal en que se concrete la enmienda a la Constitución propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Monreal Ávila aseguró que el encuentro privado con el responsable de la política interior del país fue amable.

“A ellos les interesa mucho la reforma constitucional que está en discusión en la Cámara de Diputados, y otros nombramientos que nos van a estar llegando”.

Con López Hernández, informó, analizaron “lo que podría suceder con el envío de la minuta de la Cámara de Diputados” porque su aprobación requiere de mayoría calificada de votos.

“Le voy a decir más o menos cuántos tenemos: 60 votos si venimos todos (los) de Morena. Normalmente nos faltan uno, dos o tres, pero pongamos que viniéramos todos, sin excepción, y todos votaran a favor; serían 60 o 58 o 57, pero pongamos 59 por uno que no votara o que no viniera, o que se enfermara. Son cuatro del PES que siempre nos acompañan, serían 63, más seis del Verde que siempre nos acompañan, 69, más cuatro del PT, son cinco, pero a veces una de ellas no nos acompaña, 73. Nos faltan entre 13 y 14 para tener mayoría calificada”.

Por último, comentó que hubo “voces’’, sin precisar quiénes, que pidieron votar mañana la enmienda constitucional referida; “yo no acepté. Vamos a darle el turno normal”.

rolando.ramos@eleconomista.mx