Aunque dijo respetar al Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero acusó al juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de actos abusivos, de ser agresivo y parcial, por absolver este jueves a tres abogados y un contador que fueron denunciados de extorsión por parte del empresario Juan Collado, y quien a su vez los ligó con el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

La FGR advirtió que en razón de “todos los actos abusivos y parciales contra la administración de justicia”, presentará de inmediato el recurso de apelación contra la determinación del Juez, misma que, dijo, hará pública en los términos de la Ley de Transparencia.

Asimismo, la Fiscalía indicó que presentará una queja contra el juez Delgadillo ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y, a petición del agente del Ministerio Público federal, Manuel Granados Quiroz, abrirá carpeta de investigación penal sobre el asunto.

La Fiscalía dijo que la “conducta inadmisible” del Juez Delgadillo “no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y de ello se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal”.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República mencionó que apoya al Ministerio Público de la Federación, Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, y se opone terminantemente a la “resolución ilegal” del juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

“Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio “S” (Scherer), que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”, refirió la Fiscalía.

Añadió que esa situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó el propio Scherer en contra del fiscal Manuel Granados el pasado 22 de abril de 2022, y que al ser soslayada por dicho Juez, “ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis; todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del propio Julio “S”; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados”.

La Fiscalía identificó al abogado defensor del caso, Alejandro Robledo de haber sido subsecretario de Seguridad federal gracias a Julio Scherer, y dijo que días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto “se va a acabar esta venganza”.

Para la FGR esto no fue una coincidencia, pues en la audiencia el Juez coincidió y calificó la imputación de venganza “sin que hubiera prueba alguna”.

La FGR señaló que respeta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. “Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”, sostuvo.

La mañana de este jueves, luego de una maratónica audiencia de 23 horas, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó vincular a proceso, como lo solicitó la Fiscalía General de la República, a tres abogados y un contador que fueron denunciados de extorsión por parte del empresario Juan Collado.

El juez sobreseyó el juicio iniciado por la FGR contra los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio; César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como el contador David Gómez Arnau por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias y extorsión agravada; y en el caso del segundo también por el delito de lavado de dinero.

Por tanto, el juez rechazó, por falta de pruebas, vincular a proceso a los cuatro imputados por la FGR. El juzgador dio vista de este caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de que investigue y determine si existió algún elemento de violación en su materia por parte de la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Asimismo, Delgadillo Padierna determinó que no existen elementos de pruebas fehacientes para imputar los delitos mencionados a los tres abogados y un contador, en un hecho en el que la FGR también investigó al exconsejero jurídico, Julio Scherer, y al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

rrg