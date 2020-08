El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle, se desmarcó de su exsecretario, Rafael Caraveo, quien aparece en un video recibiendo fajos de dinero para supuestos sobornos.

"Mi relación personal y profesional con él no me incrimina y mucho menos, me implica en los hechos y conductas en los que él hubiere participado. Cada quien habrá de responder por sus actos", expresó el exlegislador en redes sociales.

Como anticipé esta mañana, me he puesto a disposición de la #FGR para desmentir al delincuente confeso de #Lozoya. Voy a limpiar mi nombre y mi trayectoria pública. — Jorge Luis Lavalle Maury (@JLavalleMaury) August 20, 2020

Asimismo, ante las acusaciones realizadas por Emilio Lozoya Austin en su contra, advirtió que se defenderá legalmente de los señalamientos, además de indicar que se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos.

“Estoy en casa con mi familia y asesores preparando mi defensa. Tengo claro que este caso tiene motivaciones políticas... Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Ningún delincuente confeso manchara mi nombre", añadió.

Enfatizó que siempre actuó con rectitud cuando se desempeñó como servidor público, por lo que defenderá su honorabilidad ante las acusaciones que ha hecho el exdirector de Pemex.

kg