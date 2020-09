Entrevista a Mario Velázquez, presidente del IECM

En la Ciudad de México ya se prevén medidas extraordinarias para la jornada electoral del 2021 ante la pandemia por Covid-19, como el voto remoto y las capacitaciones electorales en línea.

Entrevistado por El Economista, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, explicó que al tratarse de elecciones en las que se elegirán tanto cargos locales como diputaciones federales, el organismo debe atender las determinaciones sobre los mecanismos de votación que establezca el Instituto Nacional Electoral (INE).

—¿Cómo votarán los capitalinos ante el riesgo de contagio por Covid-19?

“... Se ha desarrollado un sistema de votación electrónica, una de sus modalidades es la votación remota, que ya ha sido utilizada en algunos de los instrumentos de participación ciudadana.

“Esta forma o modalidad de votación tiene la facilidad de que las personas puedan, desde un teléfono inteligente o algún otro dispositivo electrónico, registrarse para votar electrónicamente y lo harían desde el lugar donde se encuentren...”.

“Esta aplicación, además de proporcionar algunos datos de la propia credencial para votar, hace un reconocimiento facial a través de los biométricos, de que la persona que está solicitando el registro es coincidente con la persona registrada a través de los registros de su credencial para votar”.

“(...) Reitero, deberá ser planteado a la autoridad nacional (...) proponerlo y ver si es susceptible de ser utilizado.

“¿Cuáles son las circunstancias de usar esta herramienta?, la desconfianza que puede generar el uso del instrumento electrónico (...) Me parece que todavía en el ámbito electoral pudiera establecerse algún indicio de desconfianza. No obstante, me parece que es una muy buena oportunidad para acércanos a la ciudadanía con estos instrumentos”.

—¿Qué acciones se van a implementar para aquellas personas que no tienen acceso a estas tecnologías?

“(...) Tendrían que instalarse las mesas directivas de casilla de manera física, ¿cuál sería la ventaja de utilizar este voto electrónico y en términos de que si se van a instalar las casillas de manera física? Lo primero es la afluencia de votación. Me parece que en una situación en la que estén ambas modalidades, es la disminución de las personas que tengan que acudir físicamente a emitir su sufragio.

“Evidentemente tendría que garantizarse el derecho al voto de las personas que por alguna razón no cuenten con estos dispositivos, y justo en virtud de ello, se tendrían que instalar las mesas directivas de casillas”.

“(...) Debemos y estamos las autoridades electorales revisando los protocolos que permitan garantizar a la ciudadanía que acuda como funcionarios de casillas en las mesas, así como quienes acudamos a la urna, tener las medidas que permitan garantizar la salud.

“¿A qué me refiero con esto?, al uso de diversos dispositivos, entre ellos el uso del cubrebocas, la utilización de sustancias sanitizantes, los protocolos debidos para la permanencia de las personas, los lugares donde se instalarían las mesas directivas de casilla y todas aquellas recomendaciones que las autoridades de salud han hecho”.

“...(En) temas como la capacitación electoral, se buscará la utilización de tecnologías de la información, particularmente la capacitación en línea y algunas otras medidas que permitan atender nuestra responsabilidad”.

Qué cargos se renovarán en la CDMX

Se elegirán a 16 alcaldes y 204 concejales.

Los actuales alcaldes podrán reelegirse.

Se votará para seleccionar a 66 diputados locales: 33 de Mayoría Relativa y 33 de Representación Proporcional.

De los 66 escaños del Congreso local, uno será para la figura del diputado migrante.

En promedio, 7.5 millones de capitalinos podrán emitir su sufragio.

