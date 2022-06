Los resultados de ayer en los seis estados donde se eligió gobernador tendrían que hacer pensar a los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano en una alianza con el PAN, PRI y PRD para el futuro, afirmó Roy Campos, mientras que Fernando Dworak descartó una eventual alianza opositora, que incluya a MC, para contender por la Presidencia de la República en 2024.

Sin embargo, aclaró Roy, presidente de Consulta Mitofsky, lo que pasó ayer no se ve como un adelanto de 2023, “que serán nuevas contiendas muy cerca de las presidenciales ya, tal vez con mayor desgaste presidencial.

“Entonces, no es lo mismo; hoy no podemos adelantar nada”.

Las elecciones del 2023, cuando se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, dijo, tampoco serán definitorias de lo que pasará en 2024, “pero lo que pase el año que entra será un mayor indicador del 24, que lo que pasó este año”.

El politólogo Dworak dijo que definitivamente no ve posibilidad de que la oposición toda contienda en coalición en 2023 y 2024.

“La estrategia de todos unidos contra Morena tiene ya un techo de crecimiento, que no es muy alto como lo hemos visto ahora, que puede ser competitiva para algunas regiones del país muy localizadas, como fue Durango, pero no tiene gran capacidad de crecimiento”.

Rumbo a 2024, explico, MC no buscará tanto ganar la Presidencia de México, sino construir sus bases y al menos tener un grupo parlamentario en cada uno de los Congresos locales y ganar una o dos gubernaturas más.

Roy destacó que el resultado de la jornada electoral de la víspera fue “el presupuestado”: cuatro gubernaturas para Morena y dos para la oposición, y que al final de todo “no hubo ninguna sorpresa”.

Morena, dijo, tuvo un “gran avance en términos de control. A Morena le fue bien”.

Panorama para la oposición

“Al PAN, digamos que, habiendo perdido dos estados, Quintana Roo y Tamaulipas, puede defender haber conservado dos de los cuatro estados. Yéndole mal, tiene un argumento para decir que es el mayor partido de oposición en México. Se posiciona como el partido de oposición”, dijo Campos.

“Al PRI sí le fue mal”, evaluó, porque perdió dos de los cuatro estados que tenía y ganó en Durango, pero en alianzas con el PAN.

“Entonces, el PRI tiene que decir que ganó dos estados, aunque hayan sido las alianzas con el PAN.

“A su favor está que una de las dos victorias es con un priista, con lo cual Esteban Villegas se convierte en el primer priista que ganó una elección en cinco años, aunque lo haya hecho por coalición. Pero al PRI no le fue bien”.

“Y de MC, este no fue su año. No fue el 2015, que ganó Nuevo León y peleó con fuerza otros estados; no. Fue un año de regular para abajo”.

politica@eleconomista.mx