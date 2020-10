El destino de los 68,478 millones de pesos que se van a obtener por la desaparición de 109 fideicomisos deberá ser transparentado, dijo Lía Álvarez, investigadora del programa de Gasto Público de México Evalúa.

“Lo importante es que el destino que se dará a estos recursos que se van a quitar de los fideicomisos lo especifiquen en qué forma y en qué lo van a gastar, si va a ser en todo lo largo del 2021 o también será una bolsa que cubra un poco el 2022. Es algo que se debe tener claro”, apuntó.

De acuerdo con la exposición de motivos del dictamen, el monto de estos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del Covid-19 en salud y economía, así como a garantizar los programas sociales.

La investigadora apuntó que en el caso de los programas sociales, se debe observar a cuáles se van a destinar y definir las reglas de operación de todos.

En este contexto, organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otras, llamaron a no desaparecer el fideicomiso para periodistas y defensores, ni el fondo para víctimas ya que la situación en el país no lo permite, al tiempo que indicaron que el combate a la corrupción no se logra al eliminar fideicomisos sino con más transparencia.

