La Cámara de Diputados clausurará hoy el periodo ordinario de sesiones, en el marco de un llamado unánime de todas las bancadas para que el Senado no congele la minuta para eliminar el fuero constitucional de todos los funcionarios, incluido el presidente.

La Mesa Directiva convocó este lunes a las 11 de la mañana a todos los legisladores para una sesión de pleno donde el único asunto del día será el posicionamiento de las bancadas en torno al fin del periodo ordinario del Tercer Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Se espera que en la sesión, los actuales diputados —que dejarán el cargo el 30 de agosto— hagan un repaso por las reformas que aprobaron entre el 2015 y 2018. Asimismo, se prevé que hagan pronunciamientos sobre el desarrollo del proceso electoral en marcha.

En ese marco, el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados —integrada por legisladores de todos los partidos— hicieron un exhorto al Senado para que apruebe hoy en el último día de sesiones, la minuta de la reforma constitucional que elimina el fuero.

En un comunicado, los diputados del PAN, PRI, PRD, Morena, MC, PVEM, Nueva Alianza y PES dijeron no compartir las expresiones de algunos senadores que han descalificado la minuta por supuestas deficiencias jurídicas.

“La minuta enviada al Senado es producto no sólo de escuchar a grandes juristas y abogados, si no también, y de manera preponderante, de escuchar a la ciudadanía, que exige de manera puntual que nadie en México cuente con privilegios y escudos que permitan no hacerle frente a la ley cuando se desapegan a ella”, indicaron los diputados encabezados por el perredista Daniel Ordóñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, acusó una alianza entre el PRI y Morena en el Senado para evitar que esta reforma fuera aprobada en el Senado.

Calificó al PRI de simulador, pues dijo que mientras sus diputados federales aprobaron la eliminación del fuero, en el Senado “dejaron colgado a su candidato a la Presidencia de la República (José Antonio Meade), para eliminar la impunidad procesal para todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República”.