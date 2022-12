Exfiscal Veytia señaló a Cienfuegos de dar protección al narcotráfico

Nuevos datos muestran que las autoridades de Estados Unidos ofrecieron disculpas a las autoridades mexicanas por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, e incluso señalaron que se le retirarían los cargos y sería enviado a casa.

En la investigación “El caso Cienfuegos: dentro del caso que puso patas arriba la guerra contra las drogas en México (The Cienfuegos Affair: Inside the Case that Upended the Drug War in Mexico), realizada por The New York Times Magazine y ProPublica, se señala que el fiscal general William P. Barr comentó que Cienfuegos no era un objetivo tan importante y que los funcionarios mexicanos se encargarían de investigar el caso.

Uno de los puntos de la investigación gira sobre las declaraciones que realizó Édgar Veytia, exfiscal general de Nayarit, que fue aprehendido por relaciones con el narcotráfico, acusó a Cienfuegos Sandoval de dar protección a los cárteles a cambio de sobornos.

En una declaración Veytia afirmó que en una emboscada a miembros de los H, en la que participaron miembros de la Marina, escuchó como uno de los delincuentes mencionaba “soy gente de Cienfuegos”, antes de que los marinos lo asesinaran a tiros.

Pero a pesar de las acusaciones de Veytia al general y a dar información de que, durante el mandato de Roberto Sandoval en Nayarit, se protegió a los H y al Cártel Jalisco a cambio de dinero y no tocar a civiles, y que dicho pacto terminó cuando la violencia en el estado aumentó, las autoridades americanas desestimaron sus declaraciones por no poder comprobarlas.

Aunque funcionarios estadounidenses comentaron que la información que tenían corroboraba los datos dados por el exfiscal nayarita.

