Ex gobernadores panistas cerraron filas en torno a Javier Corral, mandatario de Chihuahua por la presunta retención de recursos desde la Hacienda Federal.

En una carta signada por 11 ex mandatarios emanados del blanquiazul, se califica de “medidas represoras e ilegales que el gobierno ha echado a andar en contra del pueblo de Chihuahua” la retención de 780 millones de pesos que Corral denunció.

“El cumplimiento de los convenios mediante los que habrían de entregarse recursos extraordinarios a sus Estados y Municipios, dada la crítica situación financiera heredada por el exgobernador César Duarte Jáquez, en complicidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, debe ser un imperativo ciego a diferencias o filias políticas”, subrayaron.

Y agregaron que la manera en que Hacienda ha dado respuesta al afirmas que no se depositó el recurso por no hallarse los números de cuenta no existentes, se trata de “argumentos inverosímiles”.

A la par exigieron la extradición del exgobernador César Duarte, ahora residente en Estados Unidos.

La carta fue firmada por Francisco Barrio Terrazas, Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia, Fernando Canales Clariond, Alberto Cárdenas Jiménez, Alejandro González Alcocer, Felipe González González, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Patricio Patrón Laviada y Juan Carlos Romero Hicks.