El expresidente de Bolivia, Evo Morales, no ha presentado solicitud alguna de refugio en México ni se tiene conocimiento que la cancillería o algún representante legal vaya a realizarlo, informó el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez.

En entrevista con Notimex, dijo que se desconoce el tiempo que el exmandatario permanecerá en territorio mexicano "porque es una decisión propia. Él quiso venir y él sabrá cuándo se va. Ha expresado (...) en varias partes que tiene voluntad de regresar en algún momento a su país, a Bolivia".

"México, como bien se ha dicho por la cancillería, por el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador), históricamente ha tenido una tradición de asilo. Llama la atención que de repente la gente está con el Jesús en la boca, no sé si porque no es rubio, no sé, pero se hace demasiado escándalo", expresó.

Aseguró que a Evo Morales "se le ha dado el asilo como se le ha dado a muchísimas otras figuras políticas en el pasado. Era evidente que la vida de este personaje importante estaba en riesgo —eso todo mundo lo sabe y el que no quiera ver eso, es que no quiere ver nada— y simplemente se le trae al país".

Tras subrayar que el expresidente boliviano no ha solicitado la condición de refugiado, porque "él simplemente se adhirió al asilo político", Ramírez Silva reiteró que la Comar no tiene ninguna indicación que lo quiera hacer a través de representantes legales o vía la cancillería.

"Sí, él está en México, tiene la posibilidad de ejercer sus derechos, como cualquier otro en México", aseveró el funcionario federal.

Sobre la polémica generada por las declaraciones políticas de Morales desde su llegada a México, aclaró que a las personas asiladas y refugiadas la ley sólo prohíbe entrometerse en la política interna, en tanto que los primeros tampoco pueden suscitar a la violencia dentro del país.

"No veo por qué se le quiera coartar la libertad política a nadie. Lo único que no puede entrometerse es en política interna y eso sí, no solamente es un tema para los asilados, sino para los refugiados", apuntó.

Respecto al apoyo que le otorga el Gobierno de México a Morales durante su estancia en el país, el titular de la Comar señaló que "si se le trajo aquí (al país) y llegó el hombre con una mano adelante y otra atrás, pues, por sentido común no se le va a decir: ahora muérete de hambre".

De tal suerte, abundó, a las personas asiladas se les apoya para que, en su momento, puedan adquirir un empleo y tengan la posibilidad de conseguir actividades remunerativas.

En el caso de una figura de la política internacional como es Evo Morales, "pues muchas veces se dan también apoyos económicos por varias fuentes a través de pagos de conferencias, de ese tipo de cosas que, por su envergadura y por su alto perfil, les es más fácil lograrlo. Entonces, yo me imagino que por ahí va", anotó.

Sin embargo, añadió, esto es además un poco especulativo "porque yo no tengo información al respecto de cómo él está logrando sus actividades remunerativas".

Explicó que, conforme al marco constitucional y legal mexicano, el asilo se otorga y la condición de refugiado se reconoce. "A nivel internacional se usa una figura, la de asilo, que es igual que la de refugio. En cambio, en México, nosotros tenemos las dos figuras".

Precisó que el asilo se otorga a una persona en su calidad de asilado político, mientras que el tema de la condición de refugiados se reconoce, no se otorga; el asilado siempre es político. Son razones políticas por las que a una persona se le va otorgar el asilo político".

Lo anterior, explicó, "cuando su vida podría quedar en riesgo por razón del desempeño de sus actividades políticas en un determinado país. En el caso de refugiado no se limita al tema político, es una de las motivaciones", dado que también puede ser por causas de género, raza, nacionalidad, religión y pertenencia a un grupo social.

Andrés Ramírez refirió además que el asilo puede solicitarse en el extranjero, ya sea en el Consulado o Embajada de México, mientras que "el refugio tienes que estar en territorio nacional. Haber cruzado una frontera internacional, haber llegado a México y solicitar la condición de refugio".

Además, la solicitud de refugio "es un procedimiento complejo, que es largo, que tiene términos y plazos de ley; en cambio la solicitud de asilo es mucho más expedita", concluyó.