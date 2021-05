Los comicios del próximo 6 de junio cada día están más cerca y los candidatos de Colima se acercan con distintos sectores de la población para dar a conocer sus propuestas. Se dirigen a jóvenes, mujeres, personas con todo tipo de necesidades y médicos, pues todos ellos son importantes en esta etapa del proceso.

Leoncio apunta a estudiantes

El candidato a la gubernatura de Colima por Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán, dijo que si él gana en la elección del próximo 6 de junio, ningún estudiante dejará la escuela por falta de recursos. Entrevistado por medios locales, dijo que destinará gran parte del gasto social a becas y transporte gratuito para el sector.

“Ningún niño, niña o joven de este estado se quedará sin estudiar por la falta de recursos, por eso como gobernador destinaré gran parte del gasto social en becas para que continúen con sus estudios los alumnos destacados, también implementaré el programa TRANSVALE para dar transporte gratuito a estudiantes”, dijo.

Con motivio del Día del Estudiante Morán Sánchez envió un mensaje a los miles de jóvenes que van a votar por primera vez: “Su voto representa cambio, evolución. A diferencia de lo que creen otros partidos políticos, los jóvenes del estado están informados y no se dejan engañar por el PRI disfrazado de Morena”, aseguró.

Indira promete atender a mujeres

Por su parte, la candidata puntera en las encuestas, la morenista Indira Vizcaíno, se reunió con mujeres del estado, con quienes habló de la necesidad de un gobierno que las atienda y garantice su plena integración social "algo que no ha ocurrido desde hace 40 años, cuando Griselda Álvarez fue gobernadora", dijo.

“Hay estudios que indican que cuando una mujer está en un cargo de poder, el resto de las mujeres comienzan a empoderarse poco a poco”, dijo la aspirante de la coalición integrada por Morena y Nueva Alianza en Manzanillo, sin presentar más detalles sobre los estudios o investigaciones a los que hizo referencia.

“Las mujeres hemos sufrido violencia toda la vida y no debe apenarnos reconocerlo, porque habrá un gobierno que no las va a juzgar, cuestionar o culpar, al contrario vamos a tender la mano para ayudarlas a salir adelante porque a veces nuestras mujeres, hijas, jóvenes, no se atreven a contar lo que viven", enfatizó.

Mely insiste con CCrea

En lo que respecta a Mely Romero Celis, la candidata de la Coalición “Va por Colima” (PRI, PAN y PRD) sostuvo un encuentro con integrantes de centros de ayuda y rehabilitación del estado, a quienes dijo que apoyará y respaldará a través de su programa CCrea, para que emprendan una actividad económica.

La candidata prometió que, de ganar la elección, quienes la necesiten no soló tendrán los apoyos y el financiamiento para emprender una actividad, también contarán con asesoría y acompañamiento técnico necesarios para darle viabilidad a sus proyectos y garantizar que tengan éxito en todo aquello que elijan.

La capacitación y acompañamiento la impartirán jóvenes egresados de universidades, a quienes también se les apoyará con un esquema de empleo temporal, para fortalecer los ingresos de las familias y responder con empleo. “Les propongo ayudar a cada centro de rehabilitación con un proyecto”, dijo.

Virgilio trabajaría con médicos

El candidato del PVEM a la gubernatura, Virgilio Mendoza Amezcua, dijo a médicos y otros profesionales de la salud que de ganar la elección del 6 de junio, gobernará de la mano con su sector. "No los queremos solo para ganar. Vamos a tener el mejor, un plan para nuestro estado que ejecutaremos juntos", explicó.

En diálogos que después repitió con líderes sociales, afirmó que como gobernador el sería más cercano a la gente, pues escuchará a los ciudadanos para saber sobre las necesidades más apremiantes. Esto es algo que dijo, siempre lo ha caracterizado. Se comprometió a que impulsará la atención médica.