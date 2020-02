El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán explicó que no se aplicará sanción alguna a las maestras que decidan participar en el paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9 de marzo por organizaciones civiles.

Sin embargo, pidió que quienes se sumen a este movimiento, notifiquen a la autoridad educativa correspondiente a más tardar el próximo lunes 2 de marzo, para que se tomen las medidas necesarias.

"Quiero decirles que estamos totalmente en la linea del presidente de la República de que están en libertad de decidir si acuden o no a la escuela y de que no habrá, por ningún motivo, sanción alguna. Ahora bien, si deciden hacerlo, sí les pedimos que a más tardar el 2 de marzo, osea el lunes anterior, avisen a la autoridad educativa correspondiente para que se tomen las medidas pertinentes, ya que los maestros sí estarán ahí y tenemos que ver si en las escuelas se puede trabajar con ellos", dijo Moctezuma Barragán en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El funcionario federal sugirió que las maestras que acudan a sus labores el próximo 9 de marzo, "hagamos una especie de paro activo, en donde se hable del tema de la mujer, se hable de todo lo que significa la valía, la participación de las mujeres en nuestra sociedad y al mismo tiempo, cómo historicamente me atrevo a decir que hemos creado en el mundo entero una civilización que no respeta, no le da su lugar a la mujer en general".

Reflexionemos y actuemos juntos para poner fin a la violencia contra la mujer. Hagamos el compromiso de construir una sociedad de igualdad sustantiva y de derechos para todas y todos. pic.twitter.com/vFBZkBUzEz — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) February 27, 2020

Organizaciones civiles, empresas, universidades e instancias gubernamentales en el país han mostrado su apoyo a sus colaboradoras en caso de que decidan participar en el movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, el cual busca que mujeres de todas las edades y regiones, de todos los sectores económicos y sociales suspendan cualquier actividad, que no produzcan ni consuman, que no asistan al trabajo o a la escuela ni salgan a la calle.

La convocatoria de “¡El 9 ninguna se mueve!” es la exigencia de justicia de mujeres mexicanas ante los recientes casos de feminicidios en México y la violencia de género.

kg