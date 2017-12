Después de tres meses del sismo del 19 de septiembre estudiantes de la primaria José María Lafragua, en la delegación Iztapalapa, esperan con entusiasmo que en las primeras semanas del 2018 tengan aulas y profesores presenciales después de que su plantel resulto dañado.

Padres de los estudiantes informaron que las autoridades ya realizaron un dictamen con un Director de Obra Responsable (DRO), el cual detalla que no hay daños estructurales en la institución educativa; sin embargo, las escaleras están parcialmente dañadas, cuatro salones tiene grietas, y diversos vidrios están rotos; en esa escuela hay 650 niños que no han regresado a clases.

Asimismo algunos alumnos de ese plantel mencionan que han pasado la mayor parte de sus días, tras el sismo del 19 de septiembre, viendo televisión, jugando videojuegos o incluso saliendo a parques,y que sólo le dedican poco tiempo a realizar sus tareas escolares que les han dejado a distancia sus profesores.

“Honestamente me la he pasado jugando videojuegos pero porque no tengo tarea. Los profesores se comunican por Whatsapp con mi mamá, pero es cada semana para que nos dejen ver videos o páginas del libro; yo quiero regresar (a la escuela) en estos meses ya me cansé de estar aburrido, (...) por lo menos que nos avisen”, expresa un alumno de quinto año.

El próximo 8 de enero el nivel de educación básica volverá de sus vacaciones decembrinas, por lo que Roberta, madre de familia señaló que los otros familiares al igual que ella están preocupados y en la espera de que los reubiquen o remodelen la escuelas de Iztapalapa: “nuestros hijos por días no sabían que sucedía. Juegan y se divierten pero recuerdan todo lo que paso y se deprimen, es muy difícil esta situación queremos un lugar para llevarlos y estar tranquilos para este año que viene”.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), encargado de la demolición y reedificación de planteles afectados por el sismo del 19 de septiembre, informó que se avanza en la reconstrucción de 209 escuelas con daños graves y en la reparación de los 16,071 más en los estados afectados por los sismos de septiembre.

El director general del Inifed, Héctor Gutiérrez, precisó que se tienen censados 209 planteles educativos con daños graves; 4, 296 con daños severos o moderados y 11,566 con daños ligeros o menores.

“Los planteles con daños graves y moderados están y serán atendidos con recursos del programa Escuelas al Cien, Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Seguro de Reparación de Daños en Especie de la SEP, para ser ejercidos por los estados”, explicó.

En cuanto a las obras en escuelas con daños graves se tienen 180 días para concluir las intervenciones, mientras que para las obras de daños moderados entre 120 y 150 días, todo de acuerdo con un comunicado de la SEP.

“Al día de hoy, el Fonden tiene autorizados en una primera ministración 2,127 millones de pesos para aplicarse en los estados afectados de un total de 7,645 millones aprobados en su conjunto, a esto se le tendría que agregar lo del API del Fonden”, indicó Gutiérrez de la Garza.

En los próximos días se validará el seguro de reparación de daños para los estados de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, el cual tiene una disponibilidad de hasta 1,800 millones de pesos para todo el país, más el apoyo de distintas fundaciones, adelantó.

En cuanto a los nueve planteles de la Ciudad de México con daños graves, continúan los trabajos con las demoliciones necesarias en los cuales prácticamente están concluidas e iniciando los trabajos de cimentación y en su caso reforzamiento estructural, reportó.