El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respetará los amparos que se han presentado contra la ley de remuneraciones de los servidores públicos y argumentó que su gobierno busca hacer justicia laboral a aquellos funcionarios que perciben un bajo salario.

Indicó que aquellos funcionarios que no estén de acuerdo en tener un salario más bajo, pueden irse a la iniciativa privada.

“Creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales, eso es corrupción en un país con tanta pobreza”, mencionó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que cumplirá su propuesta de campaña de bajar los salarios de los altos funcionarios y subir los de aquellos servidores que perciben poco.

“Hicimos el compromiso de bajar los salarios de altos (funcionarios) para aumentar los de abajo, que ganan muy poco. Es justicia laboral, si esto no les parece justo a los funcionarios públicos del más alto nivel de los tres poderes, tienen su derecho a manifestarse y la autoridad competente va a resolver. Lo que sí creo es que hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad”, comentó.

Insistió en que el presidente Benito Juárez decía que un servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía y argumentó que el servicio público no es para hacer dinero, sino para servir a los ciudadanos.

Sin embargo, dijo respetar que los servidores públicos tengan derecho a manifestarse. “(Decir que) si ganan menos se va a fomentar la corrupción, eso es poco serio. Muy poco serio”.

Defendió que los funcionarios de su gobierno tienen preparación académica relevante y a pesar de ello no les interesa el salario sino servir a los ciudadanos.

“¿Cuánto gana un maestro de tiempo completo en la UNAM, en el Poli, en el ITAM, en el TEC? Cuando mucho 120,000 pesos. Un secretario no sólo va a ganar 105,000 pesos mensuales, sino va a tener la gran satisfacción de estar sirviendo. No sólo de pan vive el hombre. Lo material no es la felicidad. No es el dinero la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo”, aseveró.

“¿No les parece porque es poco dinero? Pues entonces existe el sector privado, que tampoco pagan mucho, porque todo esto es fantasioso, hay muchos mitos. Pregunten cuánto gana un servidor o un gerente en una empresa, en un banco. No crean que ganan mucho”, mencionó.

Acuerdo de la corte

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un acuerdo sobre impugnaciones a la denominada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que estipula que nadie gane más que el presidente de la República.

En el documento se explica que jueces de Distrito en el país se excusaron de conocer juicios de amparo en los que se impugna dicha legislación.

Además, se detalla que serán los propios ministros de la Corte los que deberán resolver sobre estos impedimentos argumentados por los jueces.

En tanto la Suprema Corte no resuelva sobre ello, les pide a los integrantes de tribunales colegiados que sigan con el trámite de los juicios de amparo que se presenten en contra de la ley de salarios máximos, pero los llama a aguardar a que los ministros emitan su jurisprudencia sobre cómo resolver esos recursos, para que a su vez ellos apliquen tales criterios.