El canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, dijo que es absolutamente inaceptable que el presidente estadounidense, Donald Trump, se haya referido como "animales" a algunos inmigrantes, e informó que México presentará más adelante en el día una queja ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Trump dijo el miércoles que "México habla pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera".

En ese mismo evento el mandatario también afirmó: "Tenemos personas que ingresan al país o intentan ingresar, y estamos deteniendo a muchas de ellas, pero estamos sacando gente del país. No creerías lo malas que son estas personas. Estas no son personas, estos son animales", agregó.

"El presidente Trump se refirió a algunos migrantes, tal vez tenía en mente a los integrantes de bandas criminales, no lo sé, se refiere a ellos como animales, no como personas", dijo el canciller en una entrevista con la cadena Televisa.

"En opinión del gobierno mexicano es inaceptable y así lo vamos a comunicar formalmente el día de hoy al Departamento de Estado", agregó.

En la misma entrevista, Videgaray hizo también comentarios sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y afirmó que no hay una "fecha fatal" para llegar a un acuerdo entre los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, debe ser notificado de un nuevo acuerdo del TLCAN antes de este jueves para dar oportunidad a que los legisladores lo aprueben antes de que sea electa una nueva asamblea en noviembre y asuma en enero.

"No hay una fecha fatal, lo quiero dejar muy claro (...) el día de hoy no es una fecha fatal y el proceso continúa, los grupos técnicos de los tres países están trabajando, hay avances muy importantes pero no hemos llegado a un acuerdo", dijo el canciller.

"México llegará a un acuerdo cuando el acuerdo sea bueno para México", agregó.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el miércoles que no descarta que los socios del TLCAN alcancen algún acuerdo a partir de fines de mayo.

