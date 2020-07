El director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, Artemio Arreola, informó que, durante los últimos dos meses, cuando se supo de la posibilidad de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador viajara a Estados Unidos, trataron de agendar un encuentro con el mandatario en territorio estadounidense; sin embargo, se quedaron con la frustración de no poder lograrlo.

Es una frustración enorme que no nos han escuchado; no han querido oírnos; no se han sentado con nosotros; han descartado todas las reuniones en México, aquí no ha habido y no se espera que haya alguna con el liderazgo comunitario de acá”, indicó.