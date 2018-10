En su primer día, la consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador para definir el destino del nuevo aeropuerto se vio ensombrecida por fallas en el software, lo que provocó el voto múltiple. Pese a ello, el gobierno electo afirmó que la consulta seguirá adelante hasta el domingo, sin que ponga en riesgo el resultado final.

Se instalaron 1,068 de las 1,073 casillas previstas, y el equipo de transición informó una participación el primer día de 184,154 personas en todo el país.

Ciudadanos y periodistas hicieron ejercicios de voto en varias casillas, para evidenciar que el voto múltiple era posible. La página mexicodecide.org —donde estaba la ubicación de las casillas—, se saturó y estuvo suspendida varias horas.

Jesús Ramírez, vocero del gobierno electo, reconoció fallas en la aplicación instalada en celulares de los receptores del voto, previsto para impedir el sufragio múltiple.

“Queremos señalar que ha habido dificultades por falta de conectividad de la aplicación, y ha retrasado la verificación de los números (de credencial de elector) y eso ha causado esta situación. Ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda y evitar que esto siga ocurriendo. También hemos recibido ataques. Se ha intentado hackear la aplicación, pero más allá de eso, nosotros reconocemos que ha habido un problema técnico de conectividad. Como sabemos, no todo el país, y ni siquiera la ciudad están conectados, y cualquier usuario de celular lo sabe”, justificó.

“Es un error, efectivamente, pero no inválida la consulta, la consulta va hasta el domingo. Nosotros hasta el momento no creemos que tenga una relevancia significativa en términos del número de participantes”, añadió.

Cristina Cruz, organizadora de la consulta en la Ciudad de México, no pudo explicar con exactitud el protocolo para resguardar las boletas. “Nos van a decir en el transcurso del día a dónde las vamos a llevar”, dijo. Y al cuestionarle si no había un protocolo para resguardarlas, comentó: “sí hay un protocolo de cómo, pero no a dónde llevarlas, es un poco de información reservada”.

Aportan legisladores

El diputado Mario Delgado afirmó que senadores y diputados de Morena lograron reunir los 1.5 millones de pesos para financiar la consulta. Destacó que en su caso aportó 20,000 pesos, mientras que la senadora Olga Sánchez Cordero refirió una aportación de 6,000 pesos. El diputado Delgado dijo que en los próximos días se transparentarán los montos de donativos recibidos por cada legislador.

Molesto por las críticas

Al arrancar la consulta sobre el nuevo aeropuerto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no habrá incertidumbre financiera en caso de cancelarse la obra de Texcoco. Afirmó que buscará a empresarios como Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario Vázquez Raña, entre otros, para darle certeza sobre sus inversiones en el aeropuerto que se construye en Texcoco.

Pese a las fallas que se presentaron en el software de la consulta, Obrador defendió la certeza de la misma, y mencionó que quienes están en contra de ese ejercicio es porque defienden intereses creados.

“Una campaña en contra de la consulta, cree el león que todos son de su condición; nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral, y la gente está a favor de la democracia, no del fraude”, aseveró.

El futuro mandatario negó que su interés sea construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía para beneficiar al empresario José María Riobóo, quien —dijo— no será el contratista favorito en su gobierno. Reiteró que en su gestión no habrá corrupción ni tráfico de influencias.

“Para que quede claro, en el gobierno que yo voy a encabezar, y desde ahora el distintivo será no permitir la corrupción, cero corrupción y cero impunidad, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, expresó.

Visiblemente molesto, el futuro mandatario criticó a quienes en medios de comunicación promueven que habría caos e incertidumbre en caso de cancelarse la obra de Texcoco.

“Lamento que esto se dé. Yo entiendo qué hay intereses en este asunto, intereses económicos de por medio, pero hay que poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos, el interés del pueblo, no se puede apostar así, a asustar a la gente y a crear un ambiente de inestabilidad sólo porque no les gusta la consulta.

“La verdad es que ésta es la mejor forma de resolver los problemas, preguntándole a la gente, ésta es la democracia”, declaró.

