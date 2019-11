La Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado acciones inusuales que van reduciendo la secrecía de la política exterior, como lo fueron los informes de la negociación con Estados Unidos por la renovación del tratado de libre comercio o la llegada a México de Evo Morales. Así lo aseguro el canciller Marcelo Ebrard, al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2019, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Marcelo Ebrard adelantó que enviará al Senado un informe sobre la solicitud de asilo que llevó a cabo el gobierno mexicano del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

“Tengo que enviar un informe de todo el periplo del asunto de Evo Morales, porque ya me lo pidió el Senado y le vamos a mandar toda la bitácora”, indicó, al tiempo que dijo que se detallará quién, cuándo y cómo se decidió ofrecer a Morales asilo político y su traslado en una aeronave oficial mexicana.

Durante el evento, el canciller consideró que “(la transparencia se da) hasta donde lo manda la prudencia, y desde luego los intereses de México, pero no determinados por la voz, sino por reglas no discrecionales. Hemos avanzado en informar casi en automático, en el transcurso de las negociaciones, al Senado de la República sobre cuáles reuniones se han celebrado; qué se ha dicho en lo esencial en esas reuniones; qué cosa se ha firmado y qué no, y en qué putos hay diferencias importantes. Esto lo hicimos nada más y nada menos que en la negociación con Estados Unidos sobre el diferendo en torno a la migración”.

Aseguró que el éxito de este ejercicio de transparencia con el Senado fue gracias a ciertas reglas sobre la información que se podía compartir. “El resultado fue favorable y complejo, porque la transparencia implica compromisos. Cuando se trata del interés nacional se necesitan reglas comunes”, agregó.

Antes, durante su intervención en la inauguración, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que del 1 de diciembre del 2018 al 15 de octubre del 2019 la SFP ha recibido más de 30,000 denuncias por actos de malversación, corrupción o faltas administrativas. Asimismo, con el programa de alertadores ciudadanos, lanzado a finales de julio de este año, la SFP ha recibido más de 2,500 alertas.

Eréndira Sandoval aseveró que la transparencia debe ser un vínculo entre el Estado y los ciudadanos, así como un instrumento de fiscalización social, porque es el medio más efectivo para mejorar los procesos del servicio público y brindarle a los mexicanos mejores programas y mejores resultados.

Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que este organismo y los 32 órganos garantes de los estados del país no tienen funciones para erradicar la corrupción, “no son fiscalías persecutorias de servidores públicos”, pero gracias a ellos se magnífica la gestión pública, tanto el acto administrativo incorrecto como el virtuoso, atajó.

Por su parte, el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, consideró que es necesario avanzar en la construcción de mecanismos formales de transparencia y rendición de cuentas como ejes fundamentales para consolidar un gobierno abierto.

