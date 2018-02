El próximo 14 de febrero el Instituto Nacional Electoral entregará las constancias de registro a 39 aspirantes independientes a una diputación, luego de haber pasado los filtros de apoyo ciudadano y fiscalización que la legislación mandata.

De manera preliminar, y tras la depuración de registros falsos en la Comisión de Prerrogativas, 40 aspirantes a una diputación cumplieron con el volumen y dispersión de firmas de apoyo; sin embargo, uno de ellos no entregó informe de gastos e ingresos, por lo que no tendrá derecho a estar en la boleta, informó el consejero Ciro Murayama, quien preside la Comisión de Fiscalización.

Detalló que de los 185 aspirantes que se registraron para buscar una candidatura independiente a la Cámara de Diputados, 82 no entregaron reporte de ingresos y gastos, a ellos, además de sanciones económicas por todos los gastos no reportados, se les pondrá un candado para que no participen en los próximos dos comicios federales.

“Para ellos la sanción será la más alta prevista en la ley, que es la negativa del registro en este proceso electoral y en los dos procesos electorales subsecuentes”, añadió el consejero.

En esos 82 se incluyen 20 ciudadanos que si bien desistieron de buscar la candidatura, se esperaron hasta el final, una vez que acabó el periodo de recolección de firmas y lo hicieron, de acuerdo con Ciro Murayama, luego de que no alcanzaron el número de firmas y el INE dio cuenta del proceso de verificación que harían a los registros de apoyos.

En total, 45 personas desistieron de su aspiración a la candidatura, pero 25 lo hicieron mientras corría el periodo de recolección de firmas, ellos sólo recibirían sanciones económicas en caso de gastos no reportados.

Se dijo también que a quienes entregaron el informe —hayan obtenido o no la candidatura— y se les compruebe que omitieron algunas erogaciones, se les impondrán sanciones económicas.

Por otro lado, el consejero Ciro Murayama informó que 78 aspirantes sí presentaron informe, y que de ellos, 29, aunque no alcanzaron número de firmas y a sabiendas de ello, cumplieron con la obligación de reportar a la autoridad sus gastos.

Cabe recordar que en el 2015, cuando se abrió el proceso para los aspirantes independientes a una diputación se registraron sólo 22 independientes, y únicamente el expanista Manuel Clouthier logró una curul.