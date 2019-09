Luego de que Eliseo Villar Castillo, excoordinador de la policía comunitaria de Guerrero, dijo saber la ubicación exacta donde se encuentran los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció un operativo ministerial en ese sitio, considerado un foco rojo por la presidencia de la delincuencia organizada.

“Por supuesto que conocemos la información, hemos mantenido relación, no solamente con esta persona, que no es el principal informante, hemos tenido relación con el informante, tenemos ubicado el sitio, no hay dudas de tener un operativo en una zona de muy alto riesgo.

“Pero por supuesto que nosotros tenemos que ceñirnos a los procedimientos legales y por eso habrá una diligencia judicial realizada especialmente por la Unidad Especializada en el caso de Ayotzinapa. Y en su oportunidad se realizará este operativo, dando, por supuesto, las condiciones de seguridad a todas las personas”, comentó.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas indicó que se han llevado a cabo ocho operativos en búsqueda —con vida o no— de los estudiantes en cinco municipios de Guerrero: Cocula; Iguala; Huitzuco; Mezcala y Tepecuacuilco.

Los lugares exactos donde se han desarrollado estas búsqueda son: segundo vado de Cocula y casas de seguridad en Iguala; La Parota; Pozos en Iguala, Información de Amarillo Texas; Revisión de 180 puntos FGR-EAAF; Casa Iguala, colonia Juan N. Álvarez, y Mezcala – Carrizalillo. Indicó que están en cursos las búsquedas en Huitzuco y en un basurero de Tepecuacuilco.

“Hemos revisado junto con la Fiscalía General y el equipo de antropología argentina forense 180 puntos específicos en distintas regiones, el caso, este sí fue del dominio público, de un cateo que se hizo en una colonia de Iguala, la Juan N. Álvarez.

“En particular hubo un operativo muy importante en el municipio de Mezcala y el ejido de Carrizalillo, el de Huitzuco, que está en proceso, y el operativo que en estos momentos, también es del dominio público, estamos llevando a cabo en Tepecoacuilco.

“Debo señalar que se han revisado más de 120 puntos de búsqueda y en ninguno de ellos hemos encontrado algún positivo”, dijo Encinas. Indicó que en estas búsquedas se han identificado más de 200 fosas clandestinas, en donde se han encontrado 184 cuerpos, de los cuales 44 han sido identificados, pero “ninguno, y lo subrayo, ninguno de los cuales correspondiente a ninguno de los muchachos desaparecidos”, mencionó.

