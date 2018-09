Inconformidades al interior del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, sobre las comisiones ordinarias de trabajo de mayor importancia que presidirían sus integrantes, mantiene en vilo las negociaciones al respecto con el resto de las bancadas.

El hecho retrasará al menos una semana más el acuerdo entre los negociadores de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara alta en torno al reparto de las 44 comisiones ordinarias que se encargan de analizar las iniciativas de reformas legales, confeccionar los dictámenes correspondientes y someterlos a la consideración del pleno cameral para su eventual aprobación.

“Aaayyy, estamos en eso’’, respondió Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Morena, cuestionado sobre el avance de las negociaciones relacionadas con el reparto de esos grupos de trabajo.

Entrevistado, en el marco de la reunión plenaria que llevó a cabo su grupo parlamentario para abordar el tema, sobre si Morena, la bancada más numerosa con 59 integrantes, cederá que algunas de las comisiones importantes las presidan senadores del PAN o del PRI –segunda y tercera fuerzas partidistas- , en aras del consenso, el zacatecano eludió la pregunta:

“Eso dicen, pero no se crea hasta que concluyamos’’.

Y es que la víspera trascendió que Morena ya había aceptado que las comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales y la de Anticorrupción -entre otras de las principales- fueran presididas por senadores del PRI, PAN y MC, respectivamente.

La negociación sobre el reparto de comisiones, abundó, está por concluir, aunque eso mismo aseguró hace unos días cuando informó que la semana que corre quedarían integradas las comisiones ordinarias de trabajo.

“Yo espero que en una semana (ya haya acuerdo), pero estamos ahorita en la discusión interna del grupo y será lo que decida el grupo, la mayoría la que determine qué curso le damos a la negociación’’.

¿Morena será flexible en ceder comisiones importantes?

Vamos a ver. Lo importante es que se logre que el grupo parlamentario esté tranquilo. A mí me interesa más tener la unidad del grupo que la confianza de la oposición. Lo primero que tengo que hacer es mantener al grupo unido y en razón de eso intentar lograr el consenso.

“Y lo primero que estoy haciendo es mantener al grupo unido con sus exigencias y con su propia posición respecto a las comisiones importantes. “Estamos en esa discusión y lo que se acuerde en la fracción parlamentaria es lo que se va a llevar, en su momento, a las mesas (de acuerdos). No hay nada. “Quienes dicen que ya está la negociación, no es cierto. No hay nada firmado. Hay acuerdos preliminares, acercamientos, pero será hasta ahora, que fije su posición el grupo parlamentario’’.

