Yasmín Esquivel Mossa sería designada, a más tardar la próxima semana, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cubrir la vacante generada por Margarita Beatriz Luna Ramos.

Fuentes de primera línea de la Cámara de Senadores confirmaron que de la terna de candidatas turnada por el presidente Andrés Manuel López Obrador —las otras dos son Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García—, Esquivel Mossa es quien concita mayores apoyos entre los integrantes de las ocho fuerzas políticas ahí representadas.

El punto débil de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y por el que no cuenta con el apoyo total de los senadores, principalmente de la oposición, es estar casada con José María Riobóo, empresario especializado en la gerencia, coordinación y supervisión de obras de construcción de ingeniería civil y ligado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La designación de ministros de la Corte requiere de votación calificada, lo que significa que debe contar con el aval de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión ordinaria del pleno cameral en que se someta a discusión el tema.

Hasta este jueves, y fue por lo que el punto no pudo ser abordado y hubo de posponerse su votación tentativamente para el próximo martes, no estaba garantizada la votación calificada a favor de Esquivel Mossa.

Consultado sobre la razón de posponer la designación, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) y coordinador de Morena, la fuerza política mayoritaria, explicó que porque aún no tenía construida la mayoría calificada requerida.

“Tengo dificultades. No me dan los números. Esa es la verdad, no quiero mentirle a los medios, por eso prefiero hacer un último esfuerzo; viernes, sábado, domingo y lunes, y el martes sí vamos a la elección”.

Sin embargo, de acuerdo con la Constitución ya venció el plazo que tiene la Cámara para dicha designación.

En su Artículo 96, la Carta Magna establece:

“Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado (...) La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República”.

El Senado de la República recibió la terna, de manera oficial, el pasado 1 de febrero.